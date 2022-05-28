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Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок - РИА Новости, 28.05.2022
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Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок
Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок - РИА Новости, 28.05.2022
Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок
Правительство РФ утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T22:45
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экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок, документ опубликован на портале правовой информации.Согласно правилам, субсидии предоставляются после проведения отбора на основании заявок на возмещение операционных расходов. Кроме того, предоставляться они будут на основе соглашения о предоставлении субсидии между Федеральным агентством воздушного транспорта с российской авиакомпанией в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином РФ.Для проведения отбора Федеральное агентство воздушного транспорта в срок до 10 рабочих дней после доведения до него лимитов бюджетных обязательств разместит на портале объявление, в котором будут указаны сроки проведения отбора, наименование почтового адреса и адреса электронной почты, цели предоставления субсидий, требования к участникам отбора, порядок подачи заявок и список требований, а также условия признания победителей.
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экономика, россия, правительство рф
22:45 28.05.2022
 
Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

Правительство России утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок, документ опубликован на портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, осуществляющим грузовые перевозки, на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в тексте документа.
Согласно правилам, субсидии предоставляются после проведения отбора на основании заявок на возмещение операционных расходов. Кроме того, предоставляться они будут на основе соглашения о предоставлении субсидии между Федеральным агентством воздушного транспорта с российской авиакомпанией в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином РФ.
Для проведения отбора Федеральное агентство воздушного транспорта в срок до 10 рабочих дней после доведения до него лимитов бюджетных обязательств разместит на портале объявление, в котором будут указаны сроки проведения отбора, наименование почтового адреса и адреса электронной почты, цели предоставления субсидий, требования к участникам отбора, порядок подачи заявок и список требований, а также условия признания победителей.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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