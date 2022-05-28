https://ria.ru/20220528/pravila-1791476379.html

Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок - РИА Новости, 28.05.2022

Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

Правительство РФ утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T22:45

2022-05-28T22:45

2022-05-28T22:45

экономика

россия

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737036354_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_94de444dfc33b13f913d147be4bcc888.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок, документ опубликован на портале правовой информации.Согласно правилам, субсидии предоставляются после проведения отбора на основании заявок на возмещение операционных расходов. Кроме того, предоставляться они будут на основе соглашения о предоставлении субсидии между Федеральным агентством воздушного транспорта с российской авиакомпанией в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином РФ.Для проведения отбора Федеральное агентство воздушного транспорта в срок до 10 рабочих дней после доведения до него лимитов бюджетных обязательств разместит на портале объявление, в котором будут указаны сроки проведения отбора, наименование почтового адреса и адреса электронной почты, цели предоставления субсидий, требования к участникам отбора, порядок подачи заявок и список требований, а также условия признания победителей.

https://ria.ru/20220528/byudzhet-1791431225.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, правительство рф