https://ria.ru/20220528/postuplenie-1791365100.html

Чернышенко: онлайн-сервис поступления в вуз должен заработать без сбоев

Чернышенко: онлайн-сервис поступления в вуз должен заработать без сбоев - РИА Новости, 28.05.2022

Чернышенко: онлайн-сервис поступления в вуз должен заработать без сбоев

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что к началу приемной кампании - 20 июня, сервис "Поступление в вуз онлайн" должен работать без сбоев. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:11

2022-05-28T09:11

2022-05-28T09:11

россия

общество

дмитрий чернышенко

высшая школа экономики (вшэ)

виктор садовничий

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил РИА Новости, что к началу приемной кампании - 20 июня, сервис "Поступление в вуз онлайн" должен работать без сбоев."Все подготовительные мероприятия должны быть завершены в срок. К началу приемной кампании - 20 июня - сервис "Поступление в вуз онлайн" должен работать без сбоев в вузах страны. Минобрнауки поручено отслеживать подготовку каждой образовательной организации в ежедневном режиме. Минцифры прошу завершить техническую подготовку функционала суперсервиса", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба кабмина.Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что 971 вуз и их филиалы готовы к запуску сервиса в преддверии приемной кампании.Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что в прошлом году сервисом воспользовались только 6% абитуриентов. "За год были учтены все трудности. С этого года МГУ и его филиалы будут работать через цифровой сервис вуз-онлайн", - сказал Садовничий.Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов сообщил, что в этом году абитуриенты всех кампусов НИУ ВШЭ смогут подать документы полностью онлайн: через личный кабинет абитуриента НИУ ВШЭ и через суперсервис "Поступление в вуз онлайн"."Сохраняются также и традиционные способы подачи документов: очно и через почтовых операторов. На данный момент в продуктивный и тестовый контуры суперсервиса внесена вся информация о приемной кампании и реализуется сквозное тестирование функционала. Все возникающие проблемы оперативно решаются с технической поддержкой в рабочем порядке", - добавил Анисимов, слова которого приводит пресс-служба кабмина.

https://ria.ru/20220524/vuzy-1790500121.html

https://ria.ru/20220527/bezopasnost-1791225154.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, дмитрий чернышенко, высшая школа экономики (вшэ), виктор садовничий, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)