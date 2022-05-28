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Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде - РИА Новости, 28.05.2022
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Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде
Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде
Экс-президент Украины Петр Порошенко действительно пытался выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако пограничники его не... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T00:32
2022-05-28T09:14
в мире
петр порошенко
руслан стефанчук
украина
польша
россия
европейская солидарность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко действительно пытался выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако пограничники его не выпустили, сообщила в Facebook* депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.По ее словам, Порошенко без объяснения причин не пропустили через границу."Пограничники на пункте пропуска "Рава-Русская" несли какую-то чушь про "поддельное или отмененное распоряжение", — добавила она.Ранее в украинских Telegram-каналах появилась информация, что бывший глава государства пытался покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская".На Украине Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбудили 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220520/poroshenko-1789812483.html
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в мире, петр порошенко, руслан стефанчук, украина, польша, россия, европейская солидарность, европейская народная партия, нато
00:32 28.05.2022 (обновлено: 09:14 28.05.2022)
 
Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде

Депутат Рады Геращенко заявила, что пограничники не выпустили Порошенко в Польшу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко действительно пытался выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако пограничники его не выпустили, сообщила в Facebook* депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
"На днях "Европейская солидарность" анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP (Европейская народная партия. — Прим. ред.). Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком", — написала Геращенко.
По ее словам, Порошенко без объяснения причин не пропустили через границу.
"Пограничники на пункте пропуска "Рава-Русская" несли какую-то чушь про "поддельное или отмененное распоряжение", — добавила она.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 18:34
Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента
Ранее в украинских Telegram-каналах появилась информация, что бывший глава государства пытался покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская".
На Украине Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбудили 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 14:10
Яценюк, Турчинов и Аваков не явились на допрос в СБУ
 
В миреПетр ПорошенкоРуслан СтефанчукУкраинаПольшаРоссияЕвропейская солидарностьЕвропейская народная партияНАТО
 
 
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