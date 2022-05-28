00:32 28.05.2022 (обновлено: 09:14 28.05.2022)
Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде
Депутат Рады Геращенко заявила, что пограничники не выпустили Порошенко в Польшу
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко действительно пытался выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако пограничники его не выпустили, сообщила в Facebook* депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
"На днях "Европейская солидарность" анонсировала зарубежные поездки лидера партии Петра Порошенко, который входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и также приглашен выступить на саммите EPP (Европейская народная партия. — Прим. ред.). Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады и все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой ВР Русланом Стефанчуком", — написала Геращенко.
По ее словам, Порошенко без объяснения причин не пропустили через границу.
"Пограничники на пункте пропуска "Рава-Русская" несли какую-то чушь про "поддельное или отмененное распоряжение", — добавила она.
На Украине Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбудили 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
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