https://ria.ru/20220528/poroshenko-1791348583.html

Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде

Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны, заявили в Раде

Экс-президент Украины Петр Порошенко действительно пытался выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако пограничники его не... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T00:32

2022-05-28T00:32

2022-05-28T09:14

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко действительно пытался выехать из страны, чтобы принять участие в международных мероприятиях, однако пограничники его не выпустили, сообщила в Facebook* депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.По ее словам, Порошенко без объяснения причин не пропустили через границу."Пограничники на пункте пропуска "Рава-Русская" несли какую-то чушь про "поддельное или отмененное распоряжение", — добавила она.Ранее в украинских Telegram-каналах появилась информация, что бывший глава государства пытался покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская".На Украине Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбудили 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220520/poroshenko-1789812483.html

https://ria.ru/20220525/dopros-1790616849.html

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в мире, петр порошенко, руслан стефанчук, украина, польша, россия, европейская солидарность, европейская народная партия, нато