Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине
Трамп призвал власти защитить детей в США и напомнил, что на помощь Украине деньги нашлись
© AP Photo / Ross D. FranklinБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал действующее правительство страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы, напомнив о масштабной помощи в размере 40 миллиардов долларов, которую страна готовится выделить Украине.
"Это не вопрос денег, это вопрос желания. Если у США нашлись 40 миллиардов для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине", — сказал Трамп, выступая на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне. Трансляцию его выступления вели федеральные и местные телеканалы.
Бывший хозяин Белого дома напомнил, что США потратили "миллиарды долларов" на Ирак и Афганистан, однако не получили взамен ничего. "Прежде чем будем строить государственность в остальном мире, мы должны сделать безопасными школы для наших детей в нашей собственной стране, не так ли?" — задался вопросом Трамп, обратившись к собравшимся.
Комментируя случаи массовой стрельбы в США, экс-президент выразил уверенность, что "существование зла не является поводом разоружать законопослушных граждан".
"Существование зла — одна из наилучших причин вооружать законопослушных граждан", — подчеркнул Трамп.