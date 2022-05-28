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Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине - РИА Новости, 28.05.2022
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Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине
Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине
Экс-президент США Дональд Трамп призвал действующее правительство страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы, напомнив о... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T01:42
2022-05-28T01:42
в мире
сша
ирак
афганистан
украина
дональд трамп
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал действующее правительство страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы, напомнив о масштабной помощи в размере 40 миллиардов долларов, которую страна готовится выделить Украине.Бывший хозяин Белого дома напомнил, что США потратили "миллиарды долларов" на Ирак и Афганистан, однако не получили взамен ничего. "Прежде чем будем строить государственность в остальном мире, мы должны сделать безопасными школы для наших детей в нашей собственной стране, не так ли?" — задался вопросом Трамп, обратившись к собравшимся.Комментируя случаи массовой стрельбы в США, экс-президент выразил уверенность, что "существование зла не является поводом разоружать законопослушных граждан"."Существование зла — одна из наилучших причин вооружать законопослушных граждан", — подчеркнул Трамп.
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в мире, сша, ирак, афганистан, украина, дональд трамп, вашингтон
01:42 28.05.2022
 
Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине

Трамп призвал власти защитить детей в США и напомнил, что на помощь Украине деньги нашлись

© AP Photo / Ross D. FranklinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал действующее правительство страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы, напомнив о масштабной помощи в размере 40 миллиардов долларов, которую страна готовится выделить Украине.

"Это не вопрос денег, это вопрос желания. Если у США нашлись 40 миллиардов для того, чтобы отправить их Украине, мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине", — сказал Трамп, выступая на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне. Трансляцию его выступления вели федеральные и местные телеканалы.

Бывший хозяин Белого дома напомнил, что США потратили "миллиарды долларов" на Ирак и Афганистан, однако не получили взамен ничего. "Прежде чем будем строить государственность в остальном мире, мы должны сделать безопасными школы для наших детей в нашей собственной стране, не так ли?" — задался вопросом Трамп, обратившись к собравшимся.
Комментируя случаи массовой стрельбы в США, экс-президент выразил уверенность, что "существование зла не является поводом разоружать законопослушных граждан".
"Существование зла — одна из наилучших причин вооружать законопослушных граждан", — подчеркнул Трамп.
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