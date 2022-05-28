https://ria.ru/20220528/pomosch-1791351765.html

Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине

Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине - РИА Новости, 28.05.2022

Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп призвал действующее правительство страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы, напомнив о... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T01:42

2022-05-28T01:42

2022-05-28T01:42

в мире

сша

ирак

афганистан

украина

дональд трамп

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал действующее правительство страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы, напомнив о масштабной помощи в размере 40 миллиардов долларов, которую страна готовится выделить Украине.Бывший хозяин Белого дома напомнил, что США потратили "миллиарды долларов" на Ирак и Афганистан, однако не получили взамен ничего. "Прежде чем будем строить государственность в остальном мире, мы должны сделать безопасными школы для наших детей в нашей собственной стране, не так ли?" — задался вопросом Трамп, обратившись к собравшимся.Комментируя случаи массовой стрельбы в США, экс-президент выразил уверенность, что "существование зла не является поводом разоружать законопослушных граждан"."Существование зла — одна из наилучших причин вооружать законопослушных граждан", — подчеркнул Трамп.

https://ria.ru/20220524/ukraina-1790390119.html

сша

ирак

афганистан

украина

вашингтон

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в мире, сша, ирак, афганистан, украина, дональд трамп, вашингтон