17:58 28.05.2022 (обновлено: 23:34 28.05.2022)
Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она "не перестанет тявкать"
Глава Чечни Кадыров: Польша превратится в быль, если не перестанет тявкать на Россию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 28 мая — РИА Новости. Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, "если не перестанет тявкать", написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сколько бы ни трубили украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная. <...> Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать", — отметил он.
Он отметил, что история повторяется, а цель президента России Владимира Путина — не допустить этого.
"Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Для нас СВО — благородная миссия, которая положит конец нечисти. Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это лишь вопрос времени", — добавил глава Чечни.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.