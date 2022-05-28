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﻿Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она "не перестанет тявкать" - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/polsha-1791443790.html
﻿Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она "не перестанет тявкать"
﻿Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она "не перестанет тявкать" - РИА Новости, 28.05.2022
﻿Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она "не перестанет тявкать"
Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, "если не перестанет тявкать", написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:58
2022-05-28T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
донбасс
вооруженные силы рф
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 28 мая — РИА Новости. Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, "если не перестанет тявкать", написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Сколько бы ни трубили украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная. &lt;...&gt; Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать", — отметил он.Он отметил, что история повторяется, а цель президента России Владимира Путина — не допустить этого."Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Для нас СВО — благородная миссия, которая положит конец нечисти. Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это лишь вопрос времени", — добавил глава Чечни.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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в мире, россия, польша, донбасс, вооруженные силы рф, украина, рамзан кадыров
17:58 28.05.2022 (обновлено: 23:34 28.05.2022)
 
﻿Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она "не перестанет тявкать"

Глава Чечни Кадыров: Польша превратится в быль, если не перестанет тявкать на Россию

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 мая — РИА Новости. Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, "если не перестанет тявкать", написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сколько бы ни трубили украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная. <...> Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США. Речь, безусловно, идет о Польше. Страна, которая появилась благодаря СССР и выживала благодаря России, смеет угрожать и упрекать. Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать", — отметил он.
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Он отметил, что история повторяется, а цель президента России Владимира Путина — не допустить этого.
"Россия не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Для нас СВО — благородная миссия, которая положит конец нечисти. Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это лишь вопрос времени", — добавил глава Чечни.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаДонбассВооруженные силы РФУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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