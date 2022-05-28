Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об информировании нуждающихся в соцподдержке - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/podderzhka-1791401964.html
Путин подписал закон об информировании нуждающихся в соцподдержке
Путин подписал закон об информировании нуждающихся в соцподдержке - РИА Новости, 28.05.2022
Путин подписал закон об информировании нуждающихся в соцподдержке
Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, документ РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:03
2022-05-28T13:03
россия
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенсионный фонд рф
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:154:3127:1913_1920x0_80_0_0_2e8f1a7bb843858def54af4fe64372b5.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, документ опубликован на портале правовой информации.Изменения внесены в закон "О государственной социальной помощи".Согласно закону, что данные о гражданах, нуждающихся в социальной поддержке, будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), содержащую сведения, обрабатываемые ПФР, на основании данных ФНС, МВД, федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.Также, согласно закону, в Москве процессы назначения и предоставления мер социальной поддержки будут осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти столицы с использованием региональных информационных систем и инфраструктуры, созданных и эксплуатируемых Москвой, в том числе регионального портала государственных и муниципальных услуг.В этой связи Москва вправе получать от федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций сведения о гражданах, проживающих в городе. Получение таких данных из федеральных государственных информационных систем и иных информационных систем осуществляется в порядке, установленном кабмином.Кроме этого, ЕГИССО обеспечивает доступ органов власти к актуальной информации о мерах социальной защиты, оказываемых из бюджетов всех уровней, в том числе в отношении отдельно взятого человека. При этом такой доступ органов власти к сведениям системы обеспечивается только в целях предоставления мер соцподдержки в пределах установленных законодательством полномочий. Авторы документа подчеркнули, что иным органам власти, государственным внебюджетным фондам такой доступ обеспечивается только к аналитической отчетности, содержащейся в системе.В этой связи предусматривается уточнение перечня информационных систем, сведения из которых могут направляться в ЕГИССО. Так, в положении об информсистеме во исполнение проектируемых норм будет уточнен порядок и состав сведений о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ФНС России, МВД России и Росреестра.
https://ria.ru/20220526/podderzhka-1790918144.html
https://ria.ru/20220526/stipendiya-1790918418.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), владимир путин
13:03 28.05.2022
 
Путин подписал закон об информировании нуждающихся в соцподдержке

Путин подписал закон об автоматизированном информировании нуждающихся в соцподдержке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "О государственной социальной помощи".
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:37Ставропольский край
Меры поддержки военнослужащих и их семей расширят на Ставрополье
Согласно закону, что данные о гражданах, нуждающихся в социальной поддержке, будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), содержащую сведения, обрабатываемые ПФР, на основании данных ФНС, МВД, федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.
Также, согласно закону, в Москве процессы назначения и предоставления мер социальной поддержки будут осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти столицы с использованием региональных информационных систем и инфраструктуры, созданных и эксплуатируемых Москвой, в том числе регионального портала государственных и муниципальных услуг.
В этой связи Москва вправе получать от федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций сведения о гражданах, проживающих в городе. Получение таких данных из федеральных государственных информационных систем и иных информационных систем осуществляется в порядке, установленном кабмином.
Студенты на занятиях в медицинской академии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:39Липецкая область
В Липецкой области в пять раз увеличат стипендию студентам-медикам
Кроме этого, ЕГИССО обеспечивает доступ органов власти к актуальной информации о мерах социальной защиты, оказываемых из бюджетов всех уровней, в том числе в отношении отдельно взятого человека. При этом такой доступ органов власти к сведениям системы обеспечивается только в целях предоставления мер соцподдержки в пределах установленных законодательством полномочий. Авторы документа подчеркнули, что иным органам власти, государственным внебюджетным фондам такой доступ обеспечивается только к аналитической отчетности, содержащейся в системе.
В этой связи предусматривается уточнение перечня информационных систем, сведения из которых могут направляться в ЕГИССО. Так, в положении об информсистеме во исполнение проектируемых норм будет уточнен порядок и состав сведений о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ФНС России, МВД России и Росреестра.
 
РоссияОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)Пенсионный фонд РФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала