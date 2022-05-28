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Медики выяснили, где жители Чехии могли заразиться оспой обезьян - РИА Новости, 28.05.2022
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Медики выяснили, где жители Чехии могли заразиться оспой обезьян
Медики выяснили, где жители Чехии могли заразиться оспой обезьян - РИА Новости, 28.05.2022
Медики выяснили, где жители Чехии могли заразиться оспой обезьян
Стали известны страны, в которых могли заразиться обезьяньей оспой 5 граждан Чехии, у которых медики в последние дни обнаружили эту болезнь – двое побывали на... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:28
2022-05-28T15:28
в мире
чехия
бельгия
португалия
канарские острова
оспа обезьян
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ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Стали известны страны, в которых могли заразиться обезьяньей оспой 5 граждан Чехии, у которых медики в последние дни обнаружили эту болезнь – двое побывали на музыкальном фестивале в Бельгии, еще двое отдыхали на Канарских островах (Испания), а пятый больной вернулся из Португалии, сообщил в субботу пражский гигиенический центр."В ходе проверки контактов первых пяти чешских больных обезьяньей оспой выяснилось, что двое из них вернулись после отдыха на Канарских островах, двое побывали недавно на музыкальном фестивале в Бельгии, а один человек вернулся из Португалии. Все они сейчас находятся под контролем врачей в медучреждениях Праги, болезнь у них протекает в спокойной форме без эксцессов. Медики также взяли под наблюдение тех людей, с которыми больные общались после возвращения из-за рубежа, речь идет о нескольких десятках человек", - говорится в сообщении.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
чехия
бельгия
португалия
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в мире, чехия, бельгия, португалия, канарские острова, оспа обезьян
15:28 28.05.2022
 
Медики выяснили, где жители Чехии могли заразиться оспой обезьян

Медики: заболевшие оспой обезьян чехи могли заразиться в Бельгии, Португалии и на Канарах

© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Стали известны страны, в которых могли заразиться обезьяньей оспой 5 граждан Чехии, у которых медики в последние дни обнаружили эту болезнь – двое побывали на музыкальном фестивале в Бельгии, еще двое отдыхали на Канарских островах (Испания), а пятый больной вернулся из Португалии, сообщил в субботу пражский гигиенический центр.
"В ходе проверки контактов первых пяти чешских больных обезьяньей оспой выяснилось, что двое из них вернулись после отдыха на Канарских островах, двое побывали недавно на музыкальном фестивале в Бельгии, а один человек вернулся из Португалии. Все они сейчас находятся под контролем врачей в медучреждениях Праги, болезнь у них протекает в спокойной форме без эксцессов. Медики также взяли под наблюдение тех людей, с которыми больные общались после возвращения из-за рубежа, речь идет о нескольких десятках человек", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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В миреЧехияБельгияПортугалияКанарские островаОспа обезьян
 
 
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