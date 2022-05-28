https://ria.ru/20220528/ospa-1791419692.html

Медики выяснили, где жители Чехии могли заразиться оспой обезьян

Медики выяснили, где жители Чехии могли заразиться оспой обезьян - РИА Новости, 28.05.2022

Медики выяснили, где жители Чехии могли заразиться оспой обезьян

Стали известны страны, в которых могли заразиться обезьяньей оспой 5 граждан Чехии, у которых медики в последние дни обнаружили эту болезнь – двое побывали на... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:28

2022-05-28T15:28

2022-05-28T15:28

в мире

чехия

бельгия

португалия

канарские острова

оспа обезьян

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ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Стали известны страны, в которых могли заразиться обезьяньей оспой 5 граждан Чехии, у которых медики в последние дни обнаружили эту болезнь – двое побывали на музыкальном фестивале в Бельгии, еще двое отдыхали на Канарских островах (Испания), а пятый больной вернулся из Португалии, сообщил в субботу пражский гигиенический центр."В ходе проверки контактов первых пяти чешских больных обезьяньей оспой выяснилось, что двое из них вернулись после отдыха на Канарских островах, двое побывали недавно на музыкальном фестивале в Бельгии, а один человек вернулся из Португалии. Все они сейчас находятся под контролем врачей в медучреждениях Праги, болезнь у них протекает в спокойной форме без эксцессов. Медики также взяли под наблюдение тех людей, с которыми больные общались после возвращения из-за рубежа, речь идет о нескольких десятках человек", - говорится в сообщении.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

чехия

бельгия

португалия

канарские острова

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чехия, бельгия, португалия, канарские острова, оспа обезьян