Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
Экс-президент США Трамп выступил за возможность учителям в стране носить оружие в школах
© AP Photo / Joe MaioranaБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Joe Maiorana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американские учителя, прошедшие специальную подготовку, должны получить право на скрытное ношение оружие в школах.
"Все мы должны согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями. Напротив, они должны быть самыми недоступными целями", — сказал Трамп, выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне. Его выступление транслировали федеральные и местные телеканалы.
По мнению экс-президента США, в стране настало время "позволить прошедшим подготовку учителям скрытно носить оружия в школах".
Помимо этого, Трамп призвал увеличить финансирование и усовершенствовать найм и подготовку полицейских по всей стране. Бывший хозяин Белого дома также выступил с предложением оборудовать все национальные учебные заведения металлодетекторами, а также учредить норму, согласно которой в каждой школе должен дежурить сотрудник полиции либо охранник.
Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая — менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.
Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным инцидентом в своем роде в США за последнее десятилетие.
Президент США Джо Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.