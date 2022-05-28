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Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах - РИА Новости, 28.05.2022
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Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах - РИА Новости, 28.05.2022
Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американские учителя, прошедшие специальную подготовку, должны получить право на скрытное ношение оружие в школах. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T02:02
2022-05-28T02:02
в мире
джо байден
барак обама
сша
техас
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американские учителя, прошедшие специальную подготовку, должны получить право на скрытное ношение оружие в школах.По мнению экс-президента США, в стране настало время "позволить прошедшим подготовку учителям скрытно носить оружия в школах".Помимо этого, Трамп призвал увеличить финансирование и усовершенствовать найм и подготовку полицейских по всей стране. Бывший хозяин Белого дома также выступил с предложением оборудовать все национальные учебные заведения металлодетекторами, а также учредить норму, согласно которой в каждой школе должен дежурить сотрудник полиции либо охранник.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая — менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным инцидентом в своем роде в США за последнее десятилетие.Президент США Джо Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.
https://ria.ru/20220528/pomosch-1791351765.html
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в мире, джо байден, барак обама, сша, техас, дональд трамп, вашингтон
02:02 28.05.2022
 
Трамп выступил за возможность учителям в США носить оружие в школах

Экс-президент США Трамп выступил за возможность учителям в стране носить оружие в школах

© AP Photo / Joe MaioranaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Joe Maiorana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американские учителя, прошедшие специальную подготовку, должны получить право на скрытное ношение оружие в школах.

"Все мы должны согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями. Напротив, они должны быть самыми недоступными целями", — сказал Трамп, выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне. Его выступление транслировали федеральные и местные телеканалы.

По мнению экс-президента США, в стране настало время "позволить прошедшим подготовку учителям скрытно носить оружия в школах".
Помимо этого, Трамп призвал увеличить финансирование и усовершенствовать найм и подготовку полицейских по всей стране. Бывший хозяин Белого дома также выступил с предложением оборудовать все национальные учебные заведения металлодетекторами, а также учредить норму, согласно которой в каждой школе должен дежурить сотрудник полиции либо охранник.
Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая — менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.
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Президент США Джо Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.
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