https://ria.ru/20220528/oon-1791471387.html

Представитель ООН призвал Палестину к сдержанности перед Днем Иерусалима

Представитель ООН призвал Палестину к сдержанности перед Днем Иерусалима - РИА Новости, 28.05.2022

Представитель ООН призвал Палестину к сдержанности перед Днем Иерусалима

Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Израиль и Палестину к сдержанности накануне отмечаемого завтра Дня Иерусалима,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T21:44

2022-05-28T21:44

2022-05-28T21:48

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Израиль и Палестину к сдержанности накануне отмечаемого завтра Дня Иерусалима, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости."Я глубоко обеспокоен раскручивающимся циклом насилия, который за последние недели унес слишком много жизней палестинцев и израильтян. По мере приближения 29 мая я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность и принимать мудрые решения, чтобы избежать нового конфликта, который может стоить еще большего количества жизней", - сказано в заявлении Веннесланда.Спецпредставитель ООН отметил, что уже связался со всеми сторонами и призвал лидеров прислушаться к призыву.Движение ХАМАС призвало палестинцев принять участие в демонстрациях, чтобы защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса и "противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов", говорится в распространённом движением в субботу пресс-релизе.В воскресенье пройдёт марш с флагами, приуроченный ко дню Иерусалима.Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев в середине мая утвердил маршрут Парада флагов, который намерены провести правые израильские организации в Старом городе Иерусалима, шествие пройдет в непосредственной близости от Шхемских ворот, сообщило издание "Едиот Ахронот". Решение было принято по итогам совещания министра с руководством полиции, на котором была оценена ситуация с точки зрения безопасности.Организаторы мероприятия, которыми традиционно выступают правые израильские организации и партии, приветствовали решение министра и призвали как можно больше участников присоединиться к шествию, которое, по их словам, должно символизировать "освобождение Иерусалима и объединение западной и восточной частей города". Представители левых политических движений назвали планируемое мероприятие провокацией и призвали правительство отменить шествие, отмечает издание.В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле день Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие завершить не удалось из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.

https://ria.ru/20220526/pushkov-1790759448.html

https://ria.ru/20220511/rassledovanie-1787925975.html

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в мире, иерусалим, израиль, оон, хамас