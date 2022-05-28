https://ria.ru/20220528/okhotnik-1791355512.html
Источник: дрон "Охотник" применил на испытаниях управляемые ракеты от Су-57
Источник: дрон "Охотник" применил на испытаниях управляемые ракеты от Су-57 - РИА Новости, 28.05.2022
Источник: дрон "Охотник" применил на испытаниях управляемые ракеты от Су-57
Российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б "Охотник" выполнил на испытаниях стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T03:49
2022-05-28T03:49
2022-05-28T12:13
новое оружие россии
безопасность
сергей чемезов
россия
ростех
армия
су-57
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б "Охотник" выполнил на испытаниях стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя Су-57, сообщил РИА Новости информированный источник.Источник добавил, что, согласно результатам тестов, "аппарат может эффективно поражать ракетами малоразмерные замаскированные цели в разное время суток в любых погодных условиях".По его словам, вся серия пусков признана успешной.Как сообщал в январе 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, с первого экспериментального образца "Охотника" на испытаниях уже применяли неуправляемое вооружение — свободнопадающие авиабомбы.В конце минувшего года эту информацию официально подтвердило Минобороны, которое показало видео, где дрон сбрасывает бомбу по наземной цели.Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.На сегодняшний день создано два аппарата — экспериментальный и первый опытный образец С-70Б "Охотник". Первый из них выполняет полеты с августа 2019 года, второй выкатили из цеха Новосибирского авиационного завода в прошлом декабре.Главное отличие двух образцов — в двигателе. На второй образец "Охотника" установлен мотор без форсажной камеры. Он существенно короче и вписывается в габариты фюзеляжа, что позволяет сделать плоское сопло, дополнительно снижающее тепловую и радиолокационную заметность аппарата. У первого экспериментального "Охотника" двигатель существенно выступает из хвостовой части за счет длины форсажной камеры.По данным главы "Ростеха" Сергея Чемезова, серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" для Минобороны начнется в 2023 году.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей чемезов, россия, ростех, армия, су-57, министерство обороны рф (минобороны рф)
03:49 28.05.2022 (обновлено: 12:13 28.05.2022)
Источник: дрон "Охотник" применил на испытаниях управляемые ракеты от Су-57
Российский ударный дрон "Охотник" применил на испытаниях управляемые ракеты от Су-57
МОКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б "Охотник" выполнил на испытаниях стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя Су-57, сообщил РИА Новости информированный источник.
"На первом экспериментальном образце аппарата С-70Б "Охотник" была выполнена серия стрельб управляемыми ракетами в рамках летных испытаний. Применялось несколько типов ракет класса "воздух — поверхность" из состава вооружения истребителя пятого поколения Су-57 с реальным поражением наземных мишеней", — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что, согласно результатам тестов, "аппарат может эффективно поражать ракетами малоразмерные замаскированные цели в разное время суток в любых погодных условиях".
По его словам, вся серия пусков признана успешной.
Как сообщал в январе 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, с первого экспериментального образца "Охотника" на испытаниях уже применяли неуправляемое вооружение — свободнопадающие авиабомбы.
В конце минувшего года эту информацию официально подтвердило Минобороны
, которое показало видео, где дрон сбрасывает бомбу по наземной цели.
Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого
. Его длина составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.
На сегодняшний день создано два аппарата — экспериментальный и первый опытный образец С-70Б "Охотник". Первый из них выполняет полеты с августа 2019 года, второй выкатили из цеха Новосибирского авиационного завода в прошлом декабре.
Главное отличие двух образцов — в двигателе. На второй образец "Охотника" установлен мотор без форсажной камеры. Он существенно короче и вписывается в габариты фюзеляжа, что позволяет сделать плоское сопло, дополнительно снижающее тепловую и радиолокационную заметность аппарата. У первого экспериментального "Охотника" двигатель существенно выступает из хвостовой части за счет длины форсажной камеры.
По данным главы "Ростеха" Сергея Чемезова
, серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" для Минобороны начнется в 2023 году.