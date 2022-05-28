https://ria.ru/20220528/odkb-1791400368.html

Путин ратифицировал соглашение о функционировании сил ОДКБ

Путин ратифицировал соглашение о функционировании сил ОДКБ - РИА Новости, 28.05.2022

Путин ратифицировал соглашение о функционировании сил ОДКБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение, регламентирующее особенности функционирования сил и средств коллективной безопасности РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:48

2022-05-28T12:48

2022-05-28T12:55

россия

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение, регламентирующее особенности функционирования сил и средств коллективной безопасности на территории государств-членов ОДКБ и оказания правовой и юридической помощи.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ, в частности, содержит трактовки понятий "места дислокации", "служебные обязанности", "компетентные органы", "неотложные следственные действия".Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ было подписано 16 сентября 2021 года в Душанбе.Документ закрепляет механизм расследования преступлений, совершенных участниками формирований направляющей стороны на территории принимающей; иными гражданами, не входящими в состав формирований, но задержанными на месте преступления на территории дислокации формирования.Устанавливается, что компетентные органы сторон взаимодействуют друг с другом по вопросам процессуального закрепления следов преступлений, установлению, задержанию, взятию под стражу и передаче лиц, совершивших преступления. Вместе с тем, каждая сторона самостоятельно в соответствии со своим национальным законодательством несет затраты, возникающие при осуществлении своей юрисдикции по уголовному делу и оказании правовой помощи.Соглашение предусматривает, что просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны.

https://ria.ru/20220524/odkb-1790372703.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, одкб, владимир путин