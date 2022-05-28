https://ria.ru/20220528/odkb-1791400368.html
Путин ратифицировал соглашение о функционировании сил ОДКБ
Путин ратифицировал соглашение о функционировании сил ОДКБ - РИА Новости, 28.05.2022
Путин ратифицировал соглашение о функционировании сил ОДКБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение, регламентирующее особенности функционирования сил и средств коллективной безопасности РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:48
2022-05-28T12:48
2022-05-28T12:55
россия
политика
одкб
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение, регламентирующее особенности функционирования сил и средств коллективной безопасности на территории государств-членов ОДКБ и оказания правовой и юридической помощи.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ, в частности, содержит трактовки понятий "места дислокации", "служебные обязанности", "компетентные органы", "неотложные следственные действия".Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ было подписано 16 сентября 2021 года в Душанбе.Документ закрепляет механизм расследования преступлений, совершенных участниками формирований направляющей стороны на территории принимающей; иными гражданами, не входящими в состав формирований, но задержанными на месте преступления на территории дислокации формирования.Устанавливается, что компетентные органы сторон взаимодействуют друг с другом по вопросам процессуального закрепления следов преступлений, установлению, задержанию, взятию под стражу и передаче лиц, совершивших преступления. Вместе с тем, каждая сторона самостоятельно в соответствии со своим национальным законодательством несет затраты, возникающие при осуществлении своей юрисдикции по уголовному делу и оказании правовой помощи.Соглашение предусматривает, что просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны.
https://ria.ru/20220524/odkb-1790372703.html
https://ria.ru/20220516/operatsiya-1788852519.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, политика, одкб, владимир путин
12:48 28.05.2022 (обновлено: 12:55 28.05.2022)
Путин ратифицировал соглашение о функционировании сил ОДКБ
Путин ратифицировал соглашение ОДКБ о размещении сил и правовой помощи
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, ратифицирующий соглашение, регламентирующее особенности функционирования сил и средств коллективной безопасности на территории государств-членов ОДКБ и оказания правовой и юридической помощи.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ, в частности, содержит трактовки понятий "места дислокации", "служебные обязанности", "компетентные органы", "неотложные следственные действия".
Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ
было подписано 16 сентября 2021 года в Душанбе
.
Документ закрепляет механизм расследования преступлений, совершенных участниками формирований направляющей стороны на территории принимающей; иными гражданами, не входящими в состав формирований, но задержанными на месте преступления на территории дислокации формирования.
Устанавливается, что компетентные органы сторон взаимодействуют друг с другом по вопросам процессуального закрепления следов преступлений, установлению, задержанию, взятию под стражу и передаче лиц, совершивших преступления. Вместе с тем, каждая сторона самостоятельно в соответствии со своим национальным законодательством несет затраты, возникающие при осуществлении своей юрисдикции по уголовному делу и оказании правовой помощи.
Соглашение предусматривает, что просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны.