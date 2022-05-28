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Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" пригород Херсона - РИА Новости, 28.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/obstrel-1791372722.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" пригород Херсона
Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" пригород Херсона - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" пригород Херсона
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по пригороду Херсона, снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, двое ранены, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:06
2022-05-28T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по пригороду Херсона, снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, двое ранены, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Реактивный снаряд "Ураган" прилетел в поселок Чернобаевка (пригород Херсона). Есть один погибший, двое раненых. Снаряд попал прямо в жилой дом, где находился 36-летний мужчина. Он погиб на месте, его разорвало на куски. А его родители получили ранения. Оба доставлены в больницу. Мать в тяжелом состоянии", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в квадрате десяти километров от дома, куда прилетел снаряд, нет ни одной военной базы и российского военного."Идет целенаправленное уничтожение мирного населения. Они каждый день методично стреляют по Чернобаевке, чтобы по любому были какие-то жертвы. Это методика нацистов", - подчеркнул замглавы администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, украина
10:06 28.05.2022 (обновлено: 10:20 28.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" пригород Херсона

Стремоусов: ВСУ нанесли удар из РСЗО "Ураган" по пригороду Херсона, один человек погиб

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по пригороду Херсона, снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, двое ранены, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Реактивный снаряд "Ураган" прилетел в поселок Чернобаевка (пригород Херсона). Есть один погибший, двое раненых. Снаряд попал прямо в жилой дом, где находился 36-летний мужчина. Он погиб на месте, его разорвало на куски. А его родители получили ранения. Оба доставлены в больницу. Мать в тяжелом состоянии", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, в квадрате десяти километров от дома, куда прилетел снаряд, нет ни одной военной базы и российского военного.
"Идет целенаправленное уничтожение мирного населения. Они каждый день методично стреляют по Чернобаевке, чтобы по любому были какие-то жертвы. Это методика нацистов", - подчеркнул замглавы администрации.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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