https://ria.ru/20220528/obstrel-1791361231.html

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска в 7.40 (время совпадает с мск) обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T08:03

2022-05-28T08:03

2022-05-28T08:03

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские войска в 7.40 (время совпадает с мск) обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 7.40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", — сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика