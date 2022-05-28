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Политика США и ЕС может спровоцировать скачок цен на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 28.05.2022
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Политика США и ЕС может спровоцировать скачок цен на нефть, считает эксперт
Политика США и ЕС может спровоцировать скачок цен на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 28.05.2022
Политика США и ЕС может спровоцировать скачок цен на нефть, считает эксперт
США и Европа, затягивая конфликт на Украине, могут спровоцировать скачок цен на нефть до 250 долларов за баррель, что будет иметь тяжёлые последствия, считает... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T01:59
2022-05-28T01:59
европа
сша
экономика
в мире
анхель родригес (политик)
венесуэла
каракас
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КАРАКАС, 28 мая — РИА Новости. США и Европа, затягивая конфликт на Украине, могут спровоцировать скачок цен на нефть до 250 долларов за баррель, что будет иметь тяжёлые последствия, считает глава комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Родригес."Самая тяжелая проблема в том, что наблюдается намерение как Европы, так и США продлить этот конфликт. Продление этого конфликта могло бы привести к тому, что цена за баррель нефти выросла бы до 180, 200 и 250 долларов. Представьте себе экономические последствия для потребителей", — сказал он."Печально то, что видно, как олигархия стран Европы как бы подливает масла в огонь, в обстоятельствах, при которых российский газ и российские углеводороды необходимы для экономики и качества жизни европейского народа", — подчеркнул Родригес.
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европа, сша, экономика, в мире, анхель родригес (политик), венесуэла, каракас
01:59 28.05.2022
 
Политика США и ЕС может спровоцировать скачок цен на нефть, считает эксперт

Эксперт Родригес: Запад, затягивая конфликт на Украине, может вызвать скачок цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков – качалок
Работа нефтяных станков – качалок - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков – качалок. Архивное фото
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КАРАКАС, 28 мая — РИА Новости. США и Европа, затягивая конфликт на Украине, могут спровоцировать скачок цен на нефть до 250 долларов за баррель, что будет иметь тяжёлые последствия, считает глава комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Родригес.
"Самая тяжелая проблема в том, что наблюдается намерение как Европы, так и США продлить этот конфликт. Продление этого конфликта могло бы привести к тому, что цена за баррель нефти выросла бы до 180, 200 и 250 долларов. Представьте себе экономические последствия для потребителей", — сказал он.
"Печально то, что видно, как олигархия стран Европы как бы подливает масла в огонь, в обстоятельствах, при которых российский газ и российские углеводороды необходимы для экономики и качества жизни европейского народа", — подчеркнул Родригес.
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ЕвропаСШАЭкономикаВ миреАнхель Родригес (политик)ВенесуэлаКаракас
 
 
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