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Политика США и ЕС может спровоцировать скачок цен на нефть, считает эксперт

Политика США и ЕС может спровоцировать скачок цен на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 28.05.2022

Политика США и ЕС может спровоцировать скачок цен на нефть, считает эксперт

США и Европа, затягивая конфликт на Украине, могут спровоцировать скачок цен на нефть до 250 долларов за баррель, что будет иметь тяжёлые последствия, считает... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T01:59

2022-05-28T01:59

2022-05-28T01:59

европа

сша

экономика

в мире

анхель родригес (политик)

венесуэла

каракас

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КАРАКАС, 28 мая — РИА Новости. США и Европа, затягивая конфликт на Украине, могут спровоцировать скачок цен на нефть до 250 долларов за баррель, что будет иметь тяжёлые последствия, считает глава комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Родригес."Самая тяжелая проблема в том, что наблюдается намерение как Европы, так и США продлить этот конфликт. Продление этого конфликта могло бы привести к тому, что цена за баррель нефти выросла бы до 180, 200 и 250 долларов. Представьте себе экономические последствия для потребителей", — сказал он."Печально то, что видно, как олигархия стран Европы как бы подливает масла в огонь, в обстоятельствах, при которых российский газ и российские углеводороды необходимы для экономики и качества жизни европейского народа", — подчеркнул Родригес.

европа

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европа, сша, экономика, в мире, анхель родригес (политик), венесуэла, каракас