https://ria.ru/20220528/mriya-1791357407.html

На Украине опровергли данные об утилизации обломков самолета "Мрия"

На Украине опровергли данные об утилизации обломков самолета "Мрия" - РИА Новости, 28.05.2022

На Украине опровергли данные об утилизации обломков самолета "Мрия"

Украинское госпредприятие "Антонов" опровергло данные об утилизации обломков самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия", которые ранее... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T05:15

2022-05-28T05:15

2022-05-28T05:15

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гп "антонов"

ан-225 "мрия"

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинское госпредприятие "Антонов" опровергло данные об утилизации обломков самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия", которые ранее распространили местные СМИ.Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля сообщил, что Ан-225 "Мрия" уничтожен на аэродроме в Гостомеле под Киевом. Позднее официальный представитель ГП "Антонов" Лариса Дроздова заявила, что на достройку "Мрии" потребуется от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.Украинское издание "Страна.ua" 27 мая сообщило, что на видео, которые появились в сети, видно, как обломки "Мрии" увозят из аэропорта при помощи военной техники. Официального подтверждения о том, что обломки отправят именно на утилизацию, не появлялось."В сети Интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации"... Видео, которое послужило основой для распространения указанной недостоверной информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с ГП "Антонов" и соответствующими государственными органами", — говорится в сообщении госпредприятия в Facebook*.Ан-225 "Мрия" — крупнейший в истории грузовой самолет с рекордной грузоподъемностью до 253,8 тонн. Создавался для нужд космической программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220319/mriya-1779040564.html

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в мире, киев, гп "антонов", ан-225 "мрия", украина, москва