https://ria.ru/20220528/moskva-1791412728.html

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу - РИА Новости, 28.05.2022

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу

Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы местами ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:26

2022-05-28T14:26

2022-05-28T14:26

москва

общество

погода

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы местами ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем официальном Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду",- говорится в сообщении.В сообщении москвичей попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220528/moskva-1791408789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, комплекс городского хозяйства москвы