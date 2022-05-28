https://ria.ru/20220528/moskva-1791412728.html
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу - РИА Новости, 28.05.2022
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу
Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы местами ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:26
2022-05-28T14:26
2022-05-28T14:26
москва
общество
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы местами ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем официальном Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду",- говорится в сообщении.В сообщении москвичей попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20220528/moskva-1791408789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода, комплекс городского хозяйства москвы
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду в субботу