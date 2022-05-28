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Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу - РИА Новости, 28.05.2022
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Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу - РИА Новости, 28.05.2022
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу
Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы местами ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:26
2022-05-28T14:26
москва
общество
погода
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы местами ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем официальном Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду",- говорится в сообщении.В сообщении москвичей попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них автомобили.
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москва, общество, погода, комплекс городского хозяйства москвы
14:26 28.05.2022
 
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в субботу

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду в субботу

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛюди под зонтами на Красной площади
Люди под зонтами на Красной площади - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Люди под зонтами на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы местами ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем официальном Telegram-канале.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду",- говорится в сообщении.
В сообщении москвичей попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них автомобили.
Дорожная ситуация на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
13:58
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды
 
МоскваОбществоПогодаКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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