https://ria.ru/20220528/moskva-1791408789.html

Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 28.05.2022

Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

Водителям в Москве рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды, в столице ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:58

2022-05-28T13:58

2022-05-28T13:58

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Водителям в Москве рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды, в столице ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Уточняется, что по прогнозам синоптиков, сегодня с 13.00 до 18.00 в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду."Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220528/pogoda-1791370463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, погода