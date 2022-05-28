Рейтинг@Mail.ru
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/moskva-1791408789.html
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 28.05.2022
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды
Водителям в Москве рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды, в столице ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:58
2022-05-28T13:58
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785440803_0:402:2925:2047_1920x0_80_0_0_69e3a1488f2a28ccca3d6cd91e1dee43.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Водителям в Москве рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды, в столице ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Уточняется, что по прогнозам синоптиков, сегодня с 13.00 до 18.00 в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду."Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220528/pogoda-1791370463.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785440803_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_41a486647487a579de5fadc4a492464d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), общество, погода
13:58 28.05.2022
 
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

Московских водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах из-за непогоды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДорожная ситуация на одной из улиц в Москве
Дорожная ситуация на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Дорожная ситуация на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Водителям в Москве рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды, в столице ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Уточняется, что по прогнозам синоптиков, сегодня с 13.00 до 18.00 в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду.
"Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
Мужчина с ребенком возле Гольяновского пруда на территории парка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
09:51
Москвичам рассказали о погоде в субботу
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала