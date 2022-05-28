https://ria.ru/20220528/moskva-1791408789.html
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 28.05.2022
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды
Водителям в Москве рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды, в столице ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:58
2022-05-28T13:58
2022-05-28T13:58
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785440803_0:402:2925:2047_1920x0_80_0_0_69e3a1488f2a28ccca3d6cd91e1dee43.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Водителям в Москве рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды, в столице ожидаются дождь с грозой и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Уточняется, что по прогнозам синоптиков, сегодня с 13.00 до 18.00 в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду."Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220528/pogoda-1791370463.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785440803_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_41a486647487a579de5fadc4a492464d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, погода
Московским водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды
Московских водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах из-за непогоды