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Главы парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы посетят Молдавию - РИА Новости, 28.05.2022
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Главы парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы посетят Молдавию
Главы парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы посетят Молдавию - РИА Новости, 28.05.2022
Главы парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы посетят Молдавию
Председатели парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы (NB8) приедут в Молдавию с официальным визитом во вторник, 31 мая, для проведения совместного... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:55
2022-05-28T19:55
в мире
игорь гросу
наталья гаврилица
молдавия
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литва
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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Председатели парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы (NB8) приедут в Молдавию с официальным визитом во вторник, 31 мая, для проведения совместного заседания, сообщила пресс-служба молдавского законодательного органа."Председатели парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы (NB8) совершат совместный официальный визит в Молдавию по инициативе спикера Игоря Гросу. В законодательном форуме Молдавии во вторник, 31 мая, состоится заседание спикеров парламентов Литвы, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.Повестка визита включает проведение совместного заседания, встречу с председателями парламентских фракций и премьер-министром Натальей Гаврилицей, а также посещение Центра временного размещения беженцев в Кишиневе.Nord-Baltic 8 (NB8) - формат регионального сотрудничества, объединяющий восемь государств, которые решают актуальные региональные и международные вопросы.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
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в мире, игорь гросу, наталья гаврилица, молдавия, балтия, литва
19:55 28.05.2022
 
Главы парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы посетят Молдавию

Главы парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы 31 мая посетят Молдавию

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Председатели парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы (NB8) приедут в Молдавию с официальным визитом во вторник, 31 мая, для проведения совместного заседания, сообщила пресс-служба молдавского законодательного органа.
"Председатели парламентов восьми стран Балтии и Северной Европы (NB8) совершат совместный официальный визит в Молдавию по инициативе спикера Игоря Гросу. В законодательном форуме Молдавии во вторник, 31 мая, состоится заседание спикеров парламентов Литвы, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
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Повестка визита включает проведение совместного заседания, встречу с председателями парламентских фракций и премьер-министром Натальей Гаврилицей, а также посещение Центра временного размещения беженцев в Кишиневе.
Nord-Baltic 8 (NB8) - формат регионального сотрудничества, объединяющий восемь государств, которые решают актуальные региональные и международные вопросы.
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В миреИгорь ГросуНаталья ГаврилицаМолдавияБалтияЛитва
 
 
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