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Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР - РИА Новости, 28.05.2022
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Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР
Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР - РИА Новости, 28.05.2022
Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР
Протестующие в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте практически полностью заполнили площадь перед зданием администрации президента,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T18:39
2022-05-28T18:39
в мире
степанакерт
турция
азербайджан
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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Протестующие в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте практически полностью заполнили площадь перед зданием администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники протестного шествия пришли от церкви, находящейся в 1,5 километре от центра города на митинг перед зданием главы республики - сейчас на сцене перед ним выступают политики.У участников шествия много транспарантов, в том числе на русском и английском языках - люди возмущаются действиями Турции и Азербайджана. Всего в Степанакерте живёт чуть меньше 60 тысяч человек, в митинге участвуют сотни человек. Среди них - ветераны войны в Карабахе в 2020-м году, молодёжь, местные депутаты и даже священники.
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в мире, степанакерт, турция, азербайджан
18:39 28.05.2022
 
Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР

Протестующие в Степанакерте заполнили площадь перед зданием администрации президента

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Протестующие в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте практически полностью заполнили площадь перед зданием администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники протестного шествия пришли от церкви, находящейся в 1,5 километре от центра города на митинг перед зданием главы республики - сейчас на сцене перед ним выступают политики.
У участников шествия много транспарантов, в том числе на русском и английском языках - люди возмущаются действиями Турции и Азербайджана. Всего в Степанакерте живёт чуть меньше 60 тысяч человек, в митинге участвуют сотни человек. Среди них - ветераны войны в Карабахе в 2020-м году, молодёжь, местные депутаты и даже священники.
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