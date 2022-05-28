https://ria.ru/20220528/miting-1791449899.html
Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР
Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР - РИА Новости, 28.05.2022
Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР
Протестующие в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте практически полностью заполнили площадь перед зданием администрации президента,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T18:39
2022-05-28T18:39
2022-05-28T18:39
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СТЕПАНАКЕРТ, 28 мая - РИА Новости. Протестующие в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте практически полностью заполнили площадь перед зданием администрации президента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники протестного шествия пришли от церкви, находящейся в 1,5 километре от центра города на митинг перед зданием главы республики - сейчас на сцене перед ним выступают политики.У участников шествия много транспарантов, в том числе на русском и английском языках - люди возмущаются действиями Турции и Азербайджана. Всего в Степанакерте живёт чуть меньше 60 тысяч человек, в митинге участвуют сотни человек. Среди них - ветераны войны в Карабахе в 2020-м году, молодёжь, местные депутаты и даже священники.
https://ria.ru/20220528/agressiya-1791416672.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, степанакерт, турция, азербайджан
Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР
Протестующие в Степанакерте заполнили площадь перед зданием администрации президента