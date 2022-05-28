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В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 28.05.2022
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В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 28.05.2022
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался на площади Франции в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:57
2022-05-28T18:00
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армянская апостольская церковь
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался на площади Франции в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.Митингу предшествовали автошествия, начавшиеся с села Сардарапат и города Апаран, где в 1918 году армянская армия одержала победу над турецкими войсками, вторгнувшимися в Восточную Армению.Митинг начался с исполнения гимнов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в честь отмечаемого 28 мая Дня Первой Республики Армении.На площадь пришли также представители Армянской апостольской церкви во главе архиепископом Натаном Ованесяном.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220528/agressiya-1791416672.html
армения
нагорно-карабахская республика
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армянская апостольская церковь, никол пашинян
17:57 28.05.2022 (обновлено: 18:00 28.05.2022)
 
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Пашиняна начался в Ереване

© РИА НовостиШествие с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна в Ереване
Шествие с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна в Ереване
© РИА Новости
Шествие с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался на площади Франции в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.
Митингу предшествовали автошествия, начавшиеся с села Сардарапат и города Апаран, где в 1918 году армянская армия одержала победу над турецкими войсками, вторгнувшимися в Восточную Армению.
Митинг начался с исполнения гимнов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в честь отмечаемого 28 мая Дня Первой Республики Армении.
На площадь пришли также представители Армянской апостольской церкви во главе архиепископом Натаном Ованесяном.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрмянская апостольская церковьНикол Пашинян
 
 
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