https://ria.ru/20220528/miting-1791443630.html
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 28.05.2022
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался на площади Франции в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:57
2022-05-28T17:57
2022-05-28T18:00
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армянская апостольская церковь
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался на площади Франции в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.Митингу предшествовали автошествия, начавшиеся с села Сардарапат и города Апаран, где в 1918 году армянская армия одержала победу над турецкими войсками, вторгнувшимися в Восточную Армению.Митинг начался с исполнения гимнов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в честь отмечаемого 28 мая Дня Первой Республики Армении.На площадь пришли также представители Армянской апостольской церкви во главе архиепископом Натаном Ованесяном.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220528/agressiya-1791416672.html
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армянская апостольская церковь, никол пашинян
17:57 28.05.2022 (обновлено: 18:00 28.05.2022)
В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна
Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Пашиняна начался в Ереване
ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался на площади Франции в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.
Митингу предшествовали автошествия, начавшиеся с села Сардарапат и города Апаран, где в 1918 году армянская армия одержала победу над турецкими войсками, вторгнувшимися в Восточную Армению.
Митинг начался с исполнения гимнов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в честь отмечаемого 28 мая Дня Первой Республики Армении.
На площадь пришли также представители Армянской апостольской церкви во главе архиепископом Натаном Ованесяном.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.