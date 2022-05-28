https://ria.ru/20220528/minoborony-1791389379.html
ВС России уничтожили почти 3300 украинских танков с начала спецоперации
ВС России уничтожили почти 3300 украинских танков с начала спецоперации - РИА Новости, 28.05.2022
ВС России уничтожили почти 3300 украинских танков с начала спецоперации
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 3297 украинских танков и бронемашин, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:58
2022-05-28T11:58
2022-05-28T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 3297 украинских танков и бронемашин, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3245 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.
https://ria.ru/20220528/minoborony-1791388161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
ВС России уничтожили почти 3300 украинских танков с начала спецоперации
Минобороны: с начала спецоперации российские силы уничтожили 3297 украинских бронемашин