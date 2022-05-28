11:39 28.05.2022 (обновлено: 12:16 28.05.2022)
Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов
Минобороны России сообщило о полном освобождении Красного Лимана от националистов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военный на бронетехнике во время спецоперации на Украине
Российский военный на бронетехнике во время спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские вооруженные силы и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман", — сказал он.
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военным удалось взять город под контроль. О скором освобождении города 25 мая сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что украинские войска укрылись в местной больнице, где находятся пациенты и гражданское население.
Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.