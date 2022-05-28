Рейтинг@Mail.ru
Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/minoborony-1791385044.html
Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов
Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов - РИА Новости, 28.05.2022
Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов
Российские вооруженные силы и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:39
2022-05-28T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375853_0:77:3044:1790_1920x0_80_0_0_747f6b9f34a642ec8b43e8bb1823d9e9.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские вооруженные силы и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман", — сказал он.Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военным удалось взять город под контроль. О скором освобождении города 25 мая сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что украинские войска укрылись в местной больнице, где находятся пациенты и гражданское население.Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/kadyrov-1791321946.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375853_141:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_111a0e2df81957df25b0b1e828bbfbf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика
11:39 28.05.2022 (обновлено: 12:16 28.05.2022)
 
Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов

Минобороны России сообщило о полном освобождении Красного Лимана от националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военный на бронетехнике во время спецоперации на Украине
Российский военный на бронетехнике во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский военный на бронетехнике во время спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские вооруженные силы и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман", — сказал он.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 20:56
﻿Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военным удалось взять город под контроль. О скором освобождении города 25 мая сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что украинские войска укрылись в местной больнице, где находятся пациенты и гражданское население.
Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала