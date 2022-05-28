https://ria.ru/20220528/minoborony-1791385044.html

Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов

Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов - РИА Новости, 28.05.2022

Российские военные полностью освободили Красный Лиман от националистов

Российские вооруженные силы и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:39

2022-05-28T11:39

2022-05-28T12:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские вооруженные силы и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман", — сказал он.Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военным удалось взять город под контроль. О скором освобождении города 25 мая сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что украинские войска укрылись в местной больнице, где находятся пациенты и гражданское население.Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/kadyrov-1791321946.html

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