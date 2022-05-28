https://ria.ru/20220528/melitopol-1791430793.html

На въезде в Мелитополь установили знак "Россия навсегда"

На въезде в Мелитополь установили знак "Россия навсегда" - РИА Новости, 28.05.2022

На въезде в Мелитополь установили знак "Россия навсегда"

Юлия Чичерина поучаствовала в замене въездного знака в Мелитополь, вместо прежней (на украинском и латинице) теперь дорожный указатель содержит надпись... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:43

2022-05-28T16:43

2022-05-28T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

мелитополь

юлия чичерина

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Юлия Чичерина поучаствовала в замене въездного знака в Мелитополь, вместо прежней (на украинском и латинице) теперь дорожный указатель содержит надпись "Мелитополь — Россия навсегда", передает корреспондент РИА Новости.Вместе с военнослужащими она прикрепила на стойки дорожного знака новую табличку перед въездом во второй по численности населения город Запорожской области, который находится под контролем российских вооруженных сил.В ближайшее время надписи всех въездных групп Мелитополя будут заменены с украинских на русскоязычные, сообщили в местной администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Приазовский район Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791418691.html

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Установка таблички с надписью "Россия навсегда" на въезде в Мелитополь Известная рок-певица Юлия Чичерина приняла участие в замене въездного знака в Мелитополь – надпись на украинском и латинице "Мелiтополь. Melitopol" заменили на "Мелитополь – Россия навсегда". 2022-05-28T16:43 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, мелитополь, юлия чичерина, украина