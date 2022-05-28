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На въезде в Мелитополь установили знак "Россия навсегда" - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/melitopol-1791430793.html
На въезде в Мелитополь установили знак "Россия навсегда"
На въезде в Мелитополь установили знак "Россия навсегда" - РИА Новости, 28.05.2022
На въезде в Мелитополь установили знак "Россия навсегда"
Юлия Чичерина поучаствовала в замене въездного знака в Мелитополь, вместо прежней (на украинском и латинице) теперь дорожный указатель содержит надпись... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T16:43
2022-05-28T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
юлия чичерина
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Юлия Чичерина поучаствовала в замене въездного знака в Мелитополь, вместо прежней (на украинском и латинице) теперь дорожный указатель содержит надпись "Мелитополь — Россия навсегда", передает корреспондент РИА Новости.Вместе с военнослужащими она прикрепила на стойки дорожного знака новую табличку перед въездом во второй по численности населения город Запорожской области, который находится под контролем российских вооруженных сил.В ближайшее время надписи всех въездных групп Мелитополя будут заменены с украинских на русскоязычные, сообщили в местной администрации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Приазовский район Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791418691.html
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60
Установка таблички с надписью "Россия навсегда" на въезде в Мелитополь
Известная рок-певица Юлия Чичерина приняла участие в замене въездного знака в Мелитополь – надпись на украинском и латинице "Мелiтополь. Melitopol" заменили на "Мелитополь – Россия навсегда".
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в мире, запорожская область, мелитополь, юлия чичерина, украина
16:43 28.05.2022 (обновлено: 20:32 28.05.2022)
 
На въезде в Мелитополь установили знак "Россия навсегда"

Украинский знак на въезде в Мелитополь заменили указателем с надписью "Россия навсегда"

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Юлия Чичерина поучаствовала в замене въездного знака в Мелитополь, вместо прежней (на украинском и латинице) теперь дорожный указатель содержит надпись "Мелитополь — Россия навсегда", передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с военнослужащими она прикрепила на стойки дорожного знака новую табличку перед въездом во второй по численности населения город Запорожской области, который находится под контролем российских вооруженных сил.
В ближайшее время надписи всех въездных групп Мелитополя будут заменены с украинских на русскоязычные, сообщили в местной администрации.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Приазовский район Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьМелитопольЮлия ЧичеринаУкраина
 
 
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