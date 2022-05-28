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Оползень сошел на дорогу к старинному селу Териберка в Мурманской области - РИА Новости, 28.05.2022
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Оползень сошел на дорогу к старинному селу Териберка в Мурманской области
Оползень сошел на дорогу к старинному селу Териберка в Мурманской области - РИА Новости, 28.05.2022
Оползень сошел на дорогу к старинному селу Териберка в Мурманской области
Оползень сошел из-за обильного таяния снега на дорогу между Мурманском и старинным селом Териберка, популярным у туристов, временно заблокировав проезд,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T21:22
2022-05-28T21:22
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Оползень сошел из-за обильного таяния снега на дорогу между Мурманском и старинным селом Териберка, популярным у туристов, временно заблокировав проезд, сообщили в региональном ГУ МЧС."С 18.15 закрыт автоподъезд к селу Териберка с нулевого по 40 километр в связи с обильным снеготаянием, произошел сход оползня", - говорится в сообщении.В МЧС рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в Териберку. В 20.15 движение автотранспорта было открыто. Пострадавших нет.Териберка на берегу Баренцева моря является популярным направлением у туристов. Сюда ездят любоваться живописной природой, ловить рыбу и совершать пешие прогулки.
https://ria.ru/20220527/volga-1791345172.html
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баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:22 28.05.2022
 
Оползень сошел на дорогу к старинному селу Териберка в Мурманской области

ГУ МЧС: оползень сошел на дорогу к старинному селу Териберка в Мурманской области

© Pixabay / Pixabay/muujizaТериберка, Мурманск
Териберка, Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Pixabay / Pixabay/muujiza
Териберка, Мурманск . Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Оползень сошел из-за обильного таяния снега на дорогу между Мурманском и старинным селом Териберка, популярным у туристов, временно заблокировав проезд, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"С 18.15 закрыт автоподъезд к селу Териберка с нулевого по 40 километр в связи с обильным снеготаянием, произошел сход оползня", - говорится в сообщении.
В МЧС рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в Териберку. В 20.15 движение автотранспорта было открыто. Пострадавших нет.
Териберка на берегу Баренцева моря является популярным направлением у туристов. Сюда ездят любоваться живописной природой, ловить рыбу и совершать пешие прогулки.
Саратовские власти начнут реализацию проекта по сохранению Волги - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Баренцево мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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