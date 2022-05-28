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Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте - РИА Новости, 28.05.2022
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Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте
Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте - РИА Новости, 28.05.2022
Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте
Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен на Мальте, сообщает газета Malta Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T18:46
2022-05-28T18:46
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
оспа обезьян
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен на Мальте, сообщает газета Malta Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны.Отмечается, что заразившийся - 38-летний мужчина, который недавно побывал в одной из стран, где были зафиксированы вспышки оспы обезьян. Минздрав добавил, что у мужчины наблюдаются легкие симптомы, не требующие госпитализации, пациент соблюдает самоизоляцию дома.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, оспа обезьян
18:46 28.05.2022
 
Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте

Минздрав Мальты сообщил о первом случае заражения оспой обезьян

© Fotolia / ollirgМальта
Мальта - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Fotolia / ollirg
Мальта. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен на Мальте, сообщает газета Malta Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения объявило о первом случае заражения оспой обезьян на Мальте", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что заразившийся - 38-летний мужчина, который недавно побывал в одной из стран, где были зафиксированы вспышки оспы обезьян. Минздрав добавил, что у мужчины наблюдаются легкие симптомы, не требующие госпитализации, пациент соблюдает самоизоляцию дома.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 16:38
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян
 
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