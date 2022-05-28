Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте
Минздрав Мальты сообщил о первом случае заражения оспой обезьян
Мальта. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен на Мальте, сообщает газета Malta Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Министерство здравоохранения объявило о первом случае заражения оспой обезьян на Мальте", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что заразившийся - 38-летний мужчина, который недавно побывал в одной из стран, где были зафиксированы вспышки оспы обезьян. Минздрав добавил, что у мужчины наблюдаются легкие симптомы, не требующие госпитализации, пациент соблюдает самоизоляцию дома.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.