https://ria.ru/20220528/malta-1791450545.html

Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте

Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте - РИА Новости, 28.05.2022

Первый случай заражения оспой обезьян обнаружили на Мальте

Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен на Мальте, сообщает газета Malta Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T18:46

2022-05-28T18:46

2022-05-28T18:46

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коронавирус covid-19

оспа обезьян

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян обнаружен на Мальте, сообщает газета Malta Today со ссылкой на министерство здравоохранения страны.Отмечается, что заразившийся - 38-летний мужчина, который недавно побывал в одной из стран, где были зафиксированы вспышки оспы обезьян. Минздрав добавил, что у мужчины наблюдаются легкие симптомы, не требующие госпитализации, пациент соблюдает самоизоляцию дома.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220528/irlandiya-1791429796.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, оспа обезьян