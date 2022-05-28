Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали
МИНУСМА: Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве автомобиля на мине в Мали
© AP Photo / Ariel SchalitМиротворцы ООН
© AP Photo / Ariel Schalit
Миротворцы ООН. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Девять миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в результате подрыва автомобиля в составе колонны на самодельной мине на востоке Мали, сообщает МИНУСМА.
"Автомобиль колонны материально-технического обеспечения сил МИНУСМА подорвался сегодня утром на самодельной мине к юго-западу от населенного пункта Агелок. Девять миротворцев пострадали и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. МИНУСМА осуждает это нападение и желает им полного выздоровления", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter МИНУСМА.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.