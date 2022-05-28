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Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали - РИА Новости, 28.05.2022
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Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали
Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали - РИА Новости, 28.05.2022
Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали
Девять миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в результате подрыва автомобиля в составе колонны на... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:54
2022-05-28T15:54
в мире
муаммар каддафи
мали
ливия
минусма
оон
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Девять миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в результате подрыва автомобиля в составе колонны на самодельной мине на востоке Мали, сообщает МИНУСМА.Глава МИНУСМА и спецпредставитель генсека ООН Эль-Гассим Ване, в свою очередь, пожелал в своем Twitter выздоровления пострадавшим и поприветствовал самоотверженность миротворцев.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
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в мире, муаммар каддафи, мали, ливия, минусма, оон
15:54 28.05.2022
 
Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали

МИНУСМА: Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве автомобиля на мине в Мали

© AP Photo / Ariel SchalitМиротворцы ООН
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Миротворцы ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Девять миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в результате подрыва автомобиля в составе колонны на самодельной мине на востоке Мали, сообщает МИНУСМА.
"Автомобиль колонны материально-технического обеспечения сил МИНУСМА подорвался сегодня утром на самодельной мине к юго-западу от населенного пункта Агелок. Девять миротворцев пострадали и были эвакуированы для оказания медицинской помощи. МИНУСМА осуждает это нападение и желает им полного выздоровления", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter МИНУСМА.
Глава МИНУСМА и спецпредставитель генсека ООН Эль-Гассим Ване, в свою очередь, пожелал в своем Twitter выздоровления пострадавшим и поприветствовал самоотверженность миротворцев.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
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В миреМуаммар КаддафиМалиЛивияМИНУСМАООН
 
 
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