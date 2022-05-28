https://ria.ru/20220528/mali-1791422957.html

Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали

Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали - РИА Новости, 28.05.2022

Девять миротворцев миссии ООН пострадали при подрыве машины на мине в Мали

Девять миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в результате подрыва автомобиля в составе колонны на... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:54

2022-05-28T15:54

2022-05-28T15:54

в мире

муаммар каддафи

мали

ливия

минусма

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Девять миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) пострадали в результате подрыва автомобиля в составе колонны на самодельной мине на востоке Мали, сообщает МИНУСМА.Глава МИНУСМА и спецпредставитель генсека ООН Эль-Гассим Ване, в свою очередь, пожелал в своем Twitter выздоровления пострадавшим и поприветствовал самоотверженность миротворцев.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

https://ria.ru/20220525/mali-1790673120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, муаммар каддафи, мали, ливия, минусма, оон