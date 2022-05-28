Украинские войска выпустили три ракеты из "Града" по Макеевке
Представительство ДНР: украинские военные обстреляли Макеевку из БМ-21 "Град"
Фрагмент от снаряда системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 обстреляли Макеевку в ДНР, выпустили три ракеты из БМ-21 "Град", следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 3 ракеты из БМ21 "Град", - заявили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.