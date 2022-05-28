Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Первомайску четыре снаряда
Собранные осколки снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.35 мск выпустили по Первомайску в Луганской народной республике четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.35 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.