https://ria.ru/20220528/lnr-1791414989.html

В ЛНР обвинили ВСУ в применении запрещенных средств ведения войны

В ЛНР обвинили ВСУ в применении запрещенных средств ведения войны - РИА Новости, 28.05.2022

В ЛНР обвинили ВСУ в применении запрещенных средств ведения войны

Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило дело против украинских военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, ВСУ вменяется использование запрещенных РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:45

2022-05-28T14:45

2022-05-28T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

игорь кириллов

луганская народная республика

славяносербский район

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило дело против украинских военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, ВСУ вменяется использование запрещенных средств и методов ведения войны.По данным следствия, 11 ноября 2020 года неустановленные украинские военные сбрасывали с летательного аппарата "Лелека С-100" в селе Степное Славяносербского района ЛНР (на тот период времени — приграничная территория с линией боевого соприкосновения) агитационные листовки, имитирующие денежные средства, находящиеся в обороте на территории ЛНР."В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации", — отметили в МГБ.Обвиняемым по этому делу может грозить до 20 лет лишения свободы.Во время проверочных мероприятий следователи установили, что к совершению указанного преступления причастны шесть неустановленных военнослужащих. Их личности выясняются.Распространение зараженных листовок косвенно подтверждается открытыми интернет-источниками. В частности, в проукраинских Telegram-каналах размещались фото шести мужчин (частично в военно-полевой форме ВСУ) со средствами защиты органов дыхания на лицах, стоящих в поле возле беспилотного летательного аппарата с размещенными на нем агитационными листовками (аналогичными изъятым в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой), а также непосредственный момент запуска БПЛА "Лелека С-100". В подписи отмечалось, что снимки сделаны возле Славяносербска.Ранее об этом эпизоде на своем брифинге сообщил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

https://ria.ru/20220520/medvedev-1789705401.html

https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791226203.html

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в мире, игорь кириллов, луганская народная республика, славяносербский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф