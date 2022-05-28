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Русскую литературу в подконтрольных Киеву школах изучали как иностранную - РИА Новости, 28.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/lnr-1791407855.html
Русскую литературу в подконтрольных Киеву школах изучали как иностранную
Русскую литературу в подконтрольных Киеву школах изучали как иностранную - РИА Новости, 28.05.2022
Русскую литературу в подконтрольных Киеву школах изучали как иностранную
При проверках школ на территориях Луганской области, перешедших под контроль ЛНР, оказалось, что русская литература преподавалась в них как иностранная,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:53
2022-05-28T13:53
специальная военная операция на украине
общество
александр пушкин
лев толстой (писатель)
герберт уэллс
россия
украина
донбасс
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КРЫМСКОЕ (ЛНР), 28 мая - РИА Новости. При проверках школ на территориях Луганской области, перешедших под контроль ЛНР, оказалось, что русская литература преподавалась в них как иностранная, сообщила РИА Новости депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина."Изучая учебники и методические пособия на освобожденных территориях, мы обнаружили, что наша великая русская литература преподавалась русским же детям как иностранная. На изучение Александра Пушкина и Льва Толстого отводилось столько же времени, как на Герберта Уэллса и Чарльза Диккенса", - заявила Мосина.При инспекции оказалось, что стихи Пушкина и Михаила Лермонтова изучались в переводе на украинский язык."Сейчас старые учебники будут постепенно замещаться новыми, где нашему наследию и культуре будет отводиться достойное место. Наши русские дети будут учиться на родном русском языке", - заверила депутат.Она случайно обнаружила, что задания на школьных досках в классах в селе Крымском уже сейчас пишут на русском языке."Я считаю, что это правильно", - отметила Мосина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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общество, александр пушкин, лев толстой (писатель), герберт уэллс, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:53 28.05.2022
 
Русскую литературу в подконтрольных Киеву школах изучали как иностранную

Депутат ЛНР: русскую литературу преподавали в подконтрольных Киеву школах как иностранную

© Depositphotos / Sandra Cunninghamкниги
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© Depositphotos / Sandra Cunningham
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КРЫМСКОЕ (ЛНР), 28 мая - РИА Новости. При проверках школ на территориях Луганской области, перешедших под контроль ЛНР, оказалось, что русская литература преподавалась в них как иностранная, сообщила РИА Новости депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина.
"Изучая учебники и методические пособия на освобожденных территориях, мы обнаружили, что наша великая русская литература преподавалась русским же детям как иностранная. На изучение Александра Пушкина и Льва Толстого отводилось столько же времени, как на Герберта Уэллса и Чарльза Диккенса", - заявила Мосина.
При инспекции оказалось, что стихи Пушкина и Михаила Лермонтова изучались в переводе на украинский язык.
"Сейчас старые учебники будут постепенно замещаться новыми, где нашему наследию и культуре будет отводиться достойное место. Наши русские дети будут учиться на родном русском языке", - заверила депутат.
Она случайно обнаружила, что задания на школьных досках в классах в селе Крымском уже сейчас пишут на русском языке.
"Я считаю, что это правильно", - отметила Мосина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр ПушкинЛев Толстой (писатель)Герберт УэллсРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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