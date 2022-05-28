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Мальчик из освобожденного села в ЛНР поделился мечтой стать трактористом - РИА Новости, 28.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/lnr-1791369289.html
Мальчик из освобожденного села в ЛНР поделился мечтой стать трактористом
Мальчик из освобожденного села в ЛНР поделился мечтой стать трактористом - РИА Новости, 28.05.2022
Мальчик из освобожденного села в ЛНР поделился мечтой стать трактористом
Заветная мечта мальчика Вани из недавно освобожденного села Крымское (ЛНР) - чтобы поля вокруг деревни скорее разминировали. Тогда он сможет работать... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:37
2022-05-28T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы рф
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КРЫМСКОЕ (ЛНР), 28 мая - РИА Новости. Заветная мечта мальчика Вани из недавно освобожденного села Крымское (ЛНР) - чтобы поля вокруг деревни скорее разминировали. Тогда он сможет работать трактористом, как его старший брат.Село Крымское расположено на берегу реки Северский Донец примерно в 40 километрах от города Лисичанска, который сейчас освобождает армия ЛНР."Здесь стояли украинцы, и они делали много шкоды (плохого - ред.)", - жалуется корреспонденту РИА Новости 11-летний житель Крымского Ваня. Например, после себя силовики оставили два десятка собак, которые теперь бегают по поселку и не дают житья местным.Они также оставили большое количество минных полей."Из-за этого мы не можем ходить на Донец (купаться - ред.), не можем гулять там, где хочется", - говорит Иван.А главное - под угрозой его мечта стать трактористом и завести в Крымском большую ферму. Трактористом работал его старший брат, и он уже с двух-трех лет брал Ваню в кабину."Я знаю про тракторы больше всех в нашей деревне. Мне это было бы легко", - говорит Ваня. Он надеется, что скоро в Крымское придут российские саперы и разминируют его окрестности.Родители Вани занимаются пасекой, но он продолжать их дело не хочет."Это не мое. Я пчел боюсь", - признается мальчик.
https://ria.ru/20220526/obezvrezhivanie-1790761944.html
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"Надеюсь, хотя бы когда я вырасту, разминируют" – мальчик из села Крымское поделился мечтой
Заветная мечта мальчика Вани из недавно освобожденного села Крымское (ЛНР) - чтобы поля вокруг деревни скорее разминировали. Тогда он сможет работать трактористом, как его старший брат.
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф
09:37 28.05.2022 (обновлено: 10:03 28.05.2022)
 
Мальчик из освобожденного села в ЛНР поделился мечтой стать трактористом

Мальчик Ваня из ЛНР рассказал, что мечтает быть трактористом, но ему мешают мины

Читать ria.ru в
КРЫМСКОЕ (ЛНР), 28 мая - РИА Новости. Заветная мечта мальчика Вани из недавно освобожденного села Крымское (ЛНР) - чтобы поля вокруг деревни скорее разминировали. Тогда он сможет работать трактористом, как его старший брат.
Село Крымское расположено на берегу реки Северский Донец примерно в 40 километрах от города Лисичанска, который сейчас освобождает армия ЛНР.
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"Здесь стояли украинцы, и они делали много шкоды (плохого - ред.)", - жалуется корреспонденту РИА Новости 11-летний житель Крымского Ваня. Например, после себя силовики оставили два десятка собак, которые теперь бегают по поселку и не дают житья местным.
Они также оставили большое количество минных полей.
"Из-за этого мы не можем ходить на Донец (купаться - ред.), не можем гулять там, где хочется", - говорит Иван.
А главное - под угрозой его мечта стать трактористом и завести в Крымском большую ферму. Трактористом работал его старший брат, и он уже с двух-трех лет брал Ваню в кабину.
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"Я знаю про тракторы больше всех в нашей деревне. Мне это было бы легко", - говорит Ваня. Он надеется, что скоро в Крымское придут российские саперы и разминируют его окрестности.
Родители Вани занимаются пасекой, но он продолжать их дело не хочет.
"Это не мое. Я пчел боюсь", - признается мальчик.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскВооруженные силы РФ
 
 
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