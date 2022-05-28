День 94-й: освобожден Красный Лиман
День 94-й: освобожден Красный Лиман
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На 94-й день российской спецоперации на Украине был освобожден город Красный Лиман. Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях.
Президент РФ Владимир Путин провел в субботу переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ход операции
Вооруженные силы РФ и войска ДНР освободили город Красный Лиман от украинских националистов, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, российские истребители сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, а оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов и две батареи "Градов", уничтожив более 260 националистов.
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила пункты управления бригад Украины, а российские ракетные войска и артиллерия поразили еще 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях.
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников и один вертолёт Ми-8. Кроме того, в районе Сватово ДНР была перехвачена украинская ракета "Точка-У", в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области и Голая Пристань Херсонской области сбиты семь реактивных снарядов РСЗО "Смерч".
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3297 украинских танков и бронемашин, также сообщил Конашенков.
Путин, Шольц и Макрон
Президент РФ Владимир Путин созвонился по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент сообщил им о положении дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке, а также подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом.
Кроме того, Путин заявил Макрону и Шольцу об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредил о рисках дестабилизации. Он рассказал и о том, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса, отметив, что ВС РФ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.
Помимо этого лидеры обстоятельно рассмотрели ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин разъяснил Макрону и Шольцу реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной политики Запада, заявил, что Россия готова способствовать поиску вариантов беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов.
В свою очередь Макрон и Шольц призвали Путина к "серьезным прямым переговорам" с Владимиром Зеленским и поиску дипломатического решения конфликта на Украине, настаивали на немедленном прекращении огня и выводе российских войск с территории Украины.
Лидеры Франции и ФРГ заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна, а также попросили освободить 2500 бойцов с завода "Азовсталь" в Мариуполе, которые сдались в плен, сообщили в Елисейском дворце.