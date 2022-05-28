https://ria.ru/20220528/krym-1791443450.html

Крымская епархия отказалась переходить под управление УПЦ

Крымская епархия отказалась переходить под управление УПЦ - РИА Новости, 28.05.2022

Крымская епархия отказалась переходить под управление УПЦ

Симферопольская и Крымская епархия на Соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проголосовала против изменений ее уставе, сообщили в епархии. Она РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:56

2022-05-28T17:56

2022-05-28T21:57

украинская православная церковь

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Симферопольская и Крымская епархия на Соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проголосовала против изменений ее уставе, сообщили в епархии. Она остается под омофором Патриарха Московского и всея Руси."Делегация Симферопольской и Крымской епархии единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в Устав об управлении Украинской православной церкви", — говорится в опубликованном на сайте епархии заявлении.Накануне собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости. УПЦ также предоставила главам епархий право принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Синода и предстоятеля церкви, самостоятельно в случае отсутствия связи с руководящим центром.Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что Украинская православная церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности и украинских средств массовой информации. Поэтому РПЦ не может детально комментировать решение УПЦ, добавил он.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии. Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220527/napisanie-1791088543.html

https://ria.ru/20220504/razgovor-1786792621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украинская православная церковь, русская православная церковь