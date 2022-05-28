https://ria.ru/20220528/kongo-1791427440.html

По меньшей мере 21 человек погиб, четверо ранены при нападении в ДР Конго

По меньшей мере 21 человек погиб, четверо ранены при нападении в ДР Конго - РИА Новости, 28.05.2022

По меньшей мере 21 человек погиб, четверо ранены при нападении в ДР Конго

Не менее 21 человека убиты, еще четверо ранены в результате нападения в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго, сообщает портал Actualité со... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:23

2022-05-28T16:23

2022-05-28T16:23

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Не менее 21 человека убиты, еще четверо ранены в результате нападения в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго, сообщает портал Actualité со ссылкой на представителя местного гражданского общества Киноса Катухо.По его словам, нападавшие убили людей в их домах, используя мачете и огнестрельное оружие."По меньшей мере 21 человек погиб в результате нового нападения повстанцев "Союзных демократических сил" (ADF) в субботу утром, 28 мая, в деревне Беу-Маньяма, расположенной в 20 километрах к северу от населенного пункта Мамове (территория Бени) в Северном Киву. Насчитывается по меньшей мере четверо раненых", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что число жертв может возрасти, поскольку несколько человек пропали без вести.На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих и боевых группировок. Группировка Союзные демократические силы (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года.В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). В апреле 2019 года ИГ впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220519/ebola-1789452416.html

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в мире, йовери мусевени, уганда, россия, исламское государство, оон