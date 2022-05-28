https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html
МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР
МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР - РИА Новости, 28.05.2022
МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР
Москва предлагает отказаться от тупикового пути санкционного давления на КНДР, решить проблему путём дипломатии, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:30
2022-05-28T10:30
2022-05-28T10:30
в мире
ким чен ын
россия
сша
китай
совет безопасности оон
оон
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва предлагает отказаться от тупикового пути санкционного давления на КНДР, решить проблему путём дипломатии, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.В МИД РФ напомнили, что ранее в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному США проекту резолюции, направленному на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР. Россия проголосовала против этого документа, как и КНР. В результате резолюция не была принята."Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок. Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон", - говорится в комментарии.В МИД РФ подчеркнули, что сам факт выдвижения Вашингтоном инициативы в Совбезе ООН стал свидетельством продолжающегося истощения политико-дипломатического арсенала сторонников жесткой линии, по вине которых губятся на корню любые положительные подвижки вокруг Корейского полуострова и провоцируются новые витки конфронтации."Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала. Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий – просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в МИД РФ.По словам Захаровой, КНДР "измучена" существующим долгие годы санкционным режимом СБ ООН, негативное влияние которого на простых северокорейцев многократно утяжеляется нелегитимными односторонними мерами."Проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, сопровождающимися серьезными побочными последствиями для населения", - добавили в министерстве.В четверг Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены Совета безопасности ООН проголосовали за. Ранее Генассамблея ООН решила, что в каждом случае наложения вето в Совете безопасности она будет в течение 10 дней собираться для обсуждения вопроса, по которому была применена блокировка.Проект резолюции США в СБ ООН в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагал сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, запретить поставки табака в страну. Кроме того, в тексте содержались имя человека, а также названия ряда структур, активы которых предлагалось заморозить.Россия и Китай сочли такую резолюцию контрпродуктивной и способной лишь обострить напряженность в регионе.Северная Корея из-за появления в стране коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить "зловредную пандемию" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса. Ускоряется производство лекарств и реагентов для тестов. Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и студентов медучреждений, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тысяч передвижных противоэпидемических отрядов.По данным ЦТАК, в борьбе с пандемией активно помогают и военные. Вместе с органами власти они развернули в Пхеньяне 50 новых аптечных пунктов, военные врачи снабжают медикаментами другие населенные пункты, лечат на дому и в аптеках, на заводах и предприятиях, где необходимо продолжать производство.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791004752.html
https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790907990.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ким чен ын, россия, сша, китай, совет безопасности оон, оон, кндр (северная корея), санкции
МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР
Представитель МИД Захарова назвала введение новых санкций ООН против КНДР бесперспективным
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Москва предлагает отказаться от тупикового пути санкционного давления на КНДР, решить проблему путём дипломатии, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте
ведомства.
В МИД РФ напомнили, что ранее в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному США проекту резолюции, направленному на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР. Россия проголосовала против этого документа, как и КНР. В результате резолюция не была принята.
"Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок. Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон", - говорится в комментарии.
В МИД РФ подчеркнули, что сам факт выдвижения Вашингтоном инициативы в Совбезе ООН стал свидетельством продолжающегося истощения политико-дипломатического арсенала сторонников жесткой линии, по вине которых губятся на корню любые положительные подвижки вокруг Корейского полуострова и провоцируются новые витки конфронтации.
"Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала. Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий – просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в МИД РФ.
По словам Захаровой, КНДР "измучена" существующим долгие годы санкционным режимом СБ ООН, негативное влияние которого на простых северокорейцев многократно утяжеляется нелегитимными односторонними мерами.
"Проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, сопровождающимися серьезными побочными последствиями для населения", - добавили в министерстве.
В четверг Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены Совета безопасности ООН проголосовали за. Ранее Генассамблея ООН решила, что в каждом случае наложения вето в Совете безопасности она будет в течение 10 дней собираться для обсуждения вопроса, по которому была применена блокировка.
Проект резолюции США в СБ ООН в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагал сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, запретить поставки табака в страну. Кроме того, в тексте содержались имя человека, а также названия ряда структур, активы которых предлагалось заморозить.
Россия и Китай сочли такую резолюцию контрпродуктивной и способной лишь обострить напряженность в регионе.
Северная Корея из-за появления в стране коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить "зловредную пандемию" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса. Ускоряется производство лекарств и реагентов для тестов. Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и студентов медучреждений, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тысяч передвижных противоэпидемических отрядов.
По данным ЦТАК, в борьбе с пандемией активно помогают и военные. Вместе с органами власти они развернули в Пхеньяне 50 новых аптечных пунктов, военные врачи снабжают медикаментами другие населенные пункты, лечат на дому и в аптеках, на заводах и предприятиях, где необходимо продолжать производство.