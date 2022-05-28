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МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР - РИА Новости, 28.05.2022
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МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР
МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР - РИА Новости, 28.05.2022
МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР
Москва предлагает отказаться от тупикового пути санкционного давления на КНДР, решить проблему путём дипломатии, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:30
2022-05-28T10:30
в мире
ким чен ын
россия
сша
китай
совет безопасности оон
оон
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва предлагает отказаться от тупикового пути санкционного давления на КНДР, решить проблему путём дипломатии, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.В МИД РФ напомнили, что ранее в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному США проекту резолюции, направленному на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР. Россия проголосовала против этого документа, как и КНР. В результате резолюция не была принята."Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок. Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон", - говорится в комментарии.В МИД РФ подчеркнули, что сам факт выдвижения Вашингтоном инициативы в Совбезе ООН стал свидетельством продолжающегося истощения политико-дипломатического арсенала сторонников жесткой линии, по вине которых губятся на корню любые положительные подвижки вокруг Корейского полуострова и провоцируются новые витки конфронтации."Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала. Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий – просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в МИД РФ.По словам Захаровой, КНДР "измучена" существующим долгие годы санкционным режимом СБ ООН, негативное влияние которого на простых северокорейцев многократно утяжеляется нелегитимными односторонними мерами."Проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, сопровождающимися серьезными побочными последствиями для населения", - добавили в министерстве.В четверг Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены Совета безопасности ООН проголосовали за. Ранее Генассамблея ООН решила, что в каждом случае наложения вето в Совете безопасности она будет в течение 10 дней собираться для обсуждения вопроса, по которому была применена блокировка.Проект резолюции США в СБ ООН в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагал сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, запретить поставки табака в страну. Кроме того, в тексте содержались имя человека, а также названия ряда структур, активы которых предлагалось заморозить.Россия и Китай сочли такую резолюцию контрпродуктивной и способной лишь обострить напряженность в регионе.Северная Корея из-за появления в стране коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить "зловредную пандемию" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса. Ускоряется производство лекарств и реагентов для тестов. Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и студентов медучреждений, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тысяч передвижных противоэпидемических отрядов.По данным ЦТАК, в борьбе с пандемией активно помогают и военные. Вместе с органами власти они развернули в Пхеньяне 50 новых аптечных пунктов, военные врачи снабжают медикаментами другие населенные пункты, лечат на дому и в аптеках, на заводах и предприятиях, где необходимо продолжать производство.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791004752.html
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в мире, ким чен ын, россия, сша, китай, совет безопасности оон, оон, кндр (северная корея), санкции
10:30 28.05.2022
 
МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР

Представитель МИД Захарова назвала введение новых санкций ООН против КНДР бесперспективным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Пхеньян
Города мира. Пхеньян - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва предлагает отказаться от тупикового пути санкционного давления на КНДР, решить проблему путём дипломатии, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.
В МИД РФ напомнили, что ранее в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по подготовленному США проекту резолюции, направленному на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР. Россия проголосовала против этого документа, как и КНР. В результате резолюция не была принята.
"Искренне предлагаем всем отказаться от ведущей в тупик эскалации и вернуться к совместному поиску политико-дипломатических развязок. Это единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон", - говорится в комментарии.
В МИД РФ подчеркнули, что сам факт выдвижения Вашингтоном инициативы в Совбезе ООН стал свидетельством продолжающегося истощения политико-дипломатического арсенала сторонников жесткой линии, по вине которых губятся на корню любые положительные подвижки вокруг Корейского полуострова и провоцируются новые витки конфронтации.
"Убеждены, что на данном этапе политика наращивания санкционного давления на КНДР себя исчерпала. Введение новых международных ограничений ошибочно и бесперспективно, а с точки зрения их гуманитарных последствий – просто бесчеловечно, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в МИД РФ.
Дезинфекция магазина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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По словам Захаровой, КНДР "измучена" существующим долгие годы санкционным режимом СБ ООН, негативное влияние которого на простых северокорейцев многократно утяжеляется нелегитимными односторонними мерами.
"Проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами, сопровождающимися серьезными побочными последствиями для населения", - добавили в министерстве.
В четверг Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены Совета безопасности ООН проголосовали за. Ранее Генассамблея ООН решила, что в каждом случае наложения вето в Совете безопасности она будет в течение 10 дней собираться для обсуждения вопроса, по которому была применена блокировка.
Проект резолюции США в СБ ООН в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагал сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, запретить поставки табака в страну. Кроме того, в тексте содержались имя человека, а также названия ряда структур, активы которых предлагалось заморозить.
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Россия и Китай сочли такую резолюцию контрпродуктивной и способной лишь обострить напряженность в регионе.
Северная Корея из-за появления в стране коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить "зловредную пандемию" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса. Ускоряется производство лекарств и реагентов для тестов. Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и студентов медучреждений, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тысяч передвижных противоэпидемических отрядов.
По данным ЦТАК, в борьбе с пандемией активно помогают и военные. Вместе с органами власти они развернули в Пхеньяне 50 новых аптечных пунктов, военные врачи снабжают медикаментами другие населенные пункты, лечат на дому и в аптеках, на заводах и предприятиях, где необходимо продолжать производство.
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В миреКим Чен ЫнРоссияСШАКитайСовет Безопасности ООНООНКНДР (Северная Корея)Санкции
 
 
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