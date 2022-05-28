В Херсоне начали расследование преступлений украинских боевиков
Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсоне начали расследование преступлений украинских боевиков
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Группа российских следователей прибыла в Херсон для расследования фактов пыток украинскими боевиками и обстрелов области ракетами "Точка-У", сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"К нам прибыла группа российских следователей, которые приступили к расследованию фактов пыток украинскими боевиками, когда область находилась под контролем киевского режима, а также обстрелов области националистами ракетами "Точка-У". Следственные органы работают", - сказал Стремоусов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.