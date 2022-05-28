https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html

В Херсоне начали расследование преступлений украинских боевиков

В Херсоне начали расследование преступлений украинских боевиков - РИА Новости, 28.05.2022

В Херсоне начали расследование преступлений украинских боевиков

Группа российских следователей прибыла в Херсон для расследования фактов пыток украинскими боевиками и обстрелов области ракетами "Точка-У", сообщил РИА Новости РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T08:10

2022-05-28T08:10

2022-05-28T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Группа российских следователей прибыла в Херсон для расследования фактов пыток украинскими боевиками и обстрелов области ракетами "Точка-У", сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."К нам прибыла группа российских следователей, которые приступили к расследованию фактов пыток украинскими боевиками, когда область находилась под контролем киевского режима, а также обстрелов области националистами ракетами "Точка-У". Следственные органы работают", - сказал Стремоусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220528/granitsy-1791359733.html

украина

донбасс

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов