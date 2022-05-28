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Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук - РИА Новости, 28.05.2022
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Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук
Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук - РИА Новости, 28.05.2022
Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук
Приз за лучшую режиссуру получил на 75-м Каннском кинофестивале южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной "Решение расстаться", говорится в сообщении в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T23:48
2022-05-28T23:48
пак чхан ук
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Приз за лучшую режиссуру получил на 75-м Каннском кинофестивале южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной "Решение расстаться", говорится в сообщении в Twitter фестиваля.Пак Чхан Ук уже неоднократно становился лауреатом международных наград в области кино. В частности, его фильм "Олдбой" получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года, а кинокартина "Жажда" была удостоена Приза жюри прошедшего в 2009 году 62-го Каннского кинофестиваля.Нынешний Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая. Главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" - получила кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".
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пак чхан ук, каннский кинофестиваль
23:48 28.05.2022
 
Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук

Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Каннский кинофестиваль
 Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Приз за лучшую режиссуру получил на 75-м Каннском кинофестивале южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной "Решение расстаться", говорится в сообщении в Twitter фестиваля.
Пак Чхан Ук уже неоднократно становился лауреатом международных наград в области кино. В частности, его фильм "Олдбой" получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года, а кинокартина "Жажда" была удостоена Приза жюри прошедшего в 2009 году 62-го Каннского кинофестиваля.
Нынешний Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая. Главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" - получила кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".
Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Пак Чхан УкКаннский кинофестиваль
 
 
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