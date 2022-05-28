https://ria.ru/20220528/kanny-1791482255.html

Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук

Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук - РИА Новости, 28.05.2022

Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил южнокореец Пак Чхан Ук

Приз за лучшую режиссуру получил на 75-м Каннском кинофестивале южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной "Решение расстаться", говорится в сообщении в... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T23:48

2022-05-28T23:48

2022-05-28T23:48

пак чхан ук

каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Приз за лучшую режиссуру получил на 75-м Каннском кинофестивале южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук с кинокартиной "Решение расстаться", говорится в сообщении в Twitter фестиваля.Пак Чхан Ук уже неоднократно становился лауреатом международных наград в области кино. В частности, его фильм "Олдбой" получил Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года, а кинокартина "Жажда" была удостоена Приза жюри прошедшего в 2009 году 62-го Каннского кинофестиваля.Нынешний Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая. Главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" - получила кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали".

https://ria.ru/20220528/kanny-1791478217.html

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пак чхан ук, каннский кинофестиваль