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"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали" - РИА Новости, 28.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220528/kanny-1791479766.html
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали"
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали" - РИА Новости, 28.05.2022
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали"
Кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T23:18
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культура
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится в сообщении в Twitter фестиваля.В 2017 году "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля удостоился другой фильм Эстлунда - кинокартина "Квадрат".Вторую по значимости награду - Гран-при - получили фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина "Звезды в полдень" французского режиссера Клер Дени.75-й Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая 2022 года.
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каннский кинофестиваль
23:18 28.05.2022 (обновлено: 23:22 28.05.2022)
 
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали"

"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм Эстлунда "Треугольник печали"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк66-й Каннский кинофестиваль. День пятый
66-й Каннский кинофестиваль. День пятый - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится в сообщении в Twitter фестиваля.
В 2017 году "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля удостоился другой фильм Эстлунда - кинокартина "Квадрат".
Вторую по значимости награду - Гран-при - получили фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина "Звезды в полдень" французского режиссера Клер Дени.
75-й Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая 2022 года.
Талия Сторм на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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КультураКаннский кинофестиваль
 
 
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