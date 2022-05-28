https://ria.ru/20220528/kanny-1791479766.html
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали"
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали" - РИА Новости, 28.05.2022
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали"
Кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T23:18
2022-05-28T23:18
2022-05-28T23:22
культура
каннский кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102154/31/1021543154_0:608:1480:1441_1920x0_80_0_0_0afb9679a3506aa13f424a54bd660a86.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится в сообщении в Twitter фестиваля.В 2017 году "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля удостоился другой фильм Эстлунда - кинокартина "Квадрат".Вторую по значимости награду - Гран-при - получили фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина "Звезды в полдень" французского режиссера Клер Дени.75-й Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220518/kino-1789211023.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102154/31/1021543154_0:469:1480:1579_1920x0_80_0_0_9c3f02cc56a1f64509b405b913eb8f9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каннский кинофестиваль
23:18 28.05.2022 (обновлено: 23:22 28.05.2022)
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали"
"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм Эстлунда "Треугольник печали"
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится в сообщении в Twitter фестиваля.
В 2017 году "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля удостоился другой фильм Эстлунда - кинокартина "Квадрат".
Вторую по значимости награду - Гран-при - получили фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина "Звезды в полдень" французского режиссера Клер Дени.
75-й Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая 2022 года.