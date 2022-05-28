https://ria.ru/20220528/kanny-1791479766.html

"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали"

"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали" - РИА Новости, 28.05.2022

"Золотую ветвь" в Каннах получил шведский фильм "Треугольник печали"

Кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T23:18

2022-05-28T23:18

2022-05-28T23:22

культура

каннский кинофестиваль

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кинокартина шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главный приз 75-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", говорится в сообщении в Twitter фестиваля.В 2017 году "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля удостоился другой фильм Эстлунда - кинокартина "Квадрат".Вторую по значимости награду - Гран-при - получили фильм "Близко" бельгийского режиссера Лукаса Донта и кинокартина "Звезды в полдень" французского режиссера Клер Дени.75-й Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220518/kino-1789211023.html

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каннский кинофестиваль