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В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха - РИА Новости, 28.05.2022
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха
Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T06:03
2022-05-28T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
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КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 28 мая — РИА Новости. Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение.Камышеваха — важный укрепленный район украинских войск. Отмечается, что силы ЛНР заняли часть поселка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Звуки стрельбы во время боя за населенный пункт Камышеваха в ЛНР
Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение. Камышеваха — важный укрепленный район украинских войск. Отмечается, что силы ЛНР заняли часть поселка.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, луганская народная республика
06:03 28.05.2022 (обновлено: 09:07 28.05.2022)
 
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха

Военные ЛНР ведут бои за стратегически важный поселок Камышеваха близ Попасной

Читать ria.ru в
КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 28 мая — РИА Новости. Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение.
Камышеваха — важный укрепленный район украинских войск.
Отмечается, что силы ЛНР заняли часть поселка.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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