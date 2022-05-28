https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html

В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха

В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха - РИА Новости, 28.05.2022

В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха

Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T06:03

2022-05-28T06:03

2022-05-28T09:07

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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донбасс

луганская народная республика

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КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 28 мая — РИА Новости. Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение.Камышеваха — важный укрепленный район украинских войск. Отмечается, что силы ЛНР заняли часть поселка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/dnr-1791269510.html

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

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Звуки стрельбы во время боя за населенный пункт Камышеваха в ЛНР Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение. Камышеваха — важный укрепленный район украинских войск. Отмечается, что силы ЛНР заняли часть поселка. 2022-05-28T06:03 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, луганская народная республика