https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха - РИА Новости, 28.05.2022
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха
Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T06:03
2022-05-28T06:03
2022-05-28T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791363826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81db524ab00ca7ada30b78717af230fb.jpg
КАМЫШЕВАХА (ЛНР), 28 мая — РИА Новости. Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение.Камышеваха — важный укрепленный район украинских войск. Отмечается, что силы ЛНР заняли часть поселка.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/dnr-1791269510.html
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791363826_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47b268f9e182a32af70482e1f6fcac17.jpg
Звуки стрельбы во время боя за населенный пункт Камышеваха в ЛНР
Военные ведут бои за населенный пункт Камышеваха близ Попасной в Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости, заснявший сражение.
Камышеваха — важный укрепленный район украинских войск. Отмечается, что силы ЛНР заняли часть поселка.
2022-05-28T06:03
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, луганская народная республика
06:03 28.05.2022 (обновлено: 09:07 28.05.2022)
В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышеваха
Военные ЛНР ведут бои за стратегически важный поселок Камышеваха близ Попасной