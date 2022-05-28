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﻿Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/kadyrov-1791477052.html
﻿Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
﻿Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев - РИА Новости, 28.05.2022
﻿Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного, он назвал их "воинами добра", выбравших этот... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T22:55
2022-05-28T22:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
грозный
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 28 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного, он назвал их "воинами добра", выбравших этот путь ради мира на земле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html
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владимир путин, донбасс, грозный, россия, рамзан кадыров
22:55 28.05.2022
 
﻿Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Кадыров: я горд, что каждую неделю из Грозного выдвигаются новые группы добровольцев

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на танке Т-80
Военнослужащие на танке Т-80 - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие на танке Т-80. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного, он назвал их "воинами добра", выбравших этот путь ради мира на земле.
"Я горд, что каждую неделю из Грозного выдвигаются новые группы добровольцев, чтобы с оружием в руках поддержать наших бойцов. Воины добра собираются в Чеченской Республике со всех регионов нашей необъятной страны. У них нет корыстных целей. Не ради званий и орденов они отправляются в зону спецоперации. Они выбирают этот путь по зову сердца. Ради мира на земле, ради угнетенных фашистами людей, ради светлого будущего для новых поколений", - написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассГрозныйРоссияРамзан Кадыров
 
 
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