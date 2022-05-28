https://ria.ru/20220528/kadyrov-1791477052.html

﻿Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

﻿Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев - РИА Новости, 28.05.2022

﻿Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного, он назвал их "воинами добра", выбравших этот... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T22:55

2022-05-28T22:55

2022-05-28T22:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

грозный

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 28 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного, он назвал их "воинами добра", выбравших этот путь ради мира на земле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791380585.html

донбасс

грозный

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, донбасс, грозный, россия, рамзан кадыров