Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Кадыров: я горд, что каждую неделю из Грозного выдвигаются новые группы добровольцев
Военнослужащие на танке Т-80. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 28 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного, он назвал их "воинами добра", выбравших этот путь ради мира на земле.
"Я горд, что каждую неделю из Грозного выдвигаются новые группы добровольцев, чтобы с оружием в руках поддержать наших бойцов. Воины добра собираются в Чеченской Республике со всех регионов нашей необъятной страны. У них нет корыстных целей. Не ради званий и орденов они отправляются в зону спецоперации. Они выбирают этот путь по зову сердца. Ради мира на земле, ради угнетенных фашистами людей, ради светлого будущего для новых поколений", - написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.