https://ria.ru/20220528/izrail-1791481607.html
Флаг Израиля развернули у Стены Плача в честь Дня Иерусалима
Флаг Израиля развернули у Стены Плача в честь Дня Иерусалима - РИА Новости, 28.05.2022
Флаг Израиля развернули у Стены Плача в честь Дня Иерусалима
Массовый молебен прошел у Стены Плача в честь Дня Иерусалима, который начали отмечать в Израиле в субботу вечером, собравшиеся развернули самый большой флаг... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T23:41
2022-05-28T23:41
2022-05-28T23:50
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая – РИА Новости. Массовый молебен прошел у Стены Плача в честь Дня Иерусалима, который начали отмечать в Израиле в субботу вечером, собравшиеся развернули самый большой флаг Израиля, сообщают израильские СМИ."В молитвах у Стены Плача, сопровождавшихся песнями и танцами, приняли участие около 10 тысяч человек. В начале мероприятия молодежь развернула на площадке у Стены Плача израильский флаг площадью 1000 квадратных метров", - говорится в публикации 7 канала.В городе усилены меры безопасности в честь праздника, основные мероприятия которого пройдут в воскресенье, 29 мая, сообщила полиция Израиля. В районе Старого года будут работать более двух тысяч полицейских в форме и в штатском. Полиция подчеркнула, что маршрут запланированного на завтра парада с флагами не пролегает через Храмовую гору, где расположена мечеть Аль-Акса.Ранее в субботу спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Израиль и Палестину к сдержанности накануне Дня Иерусалима, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Спецпредставитель ООН отметил, что уже связался со всеми сторонами и призвал лидеров прислушаться к призыву.Движение ХАМАС призвало палестинцев принять участие в демонстрациях, чтобы защитить Иерусалим и мечеть Аль-Акса и "противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов", говорится в распространённом движением в субботу пресс-релизе.Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев в середине мая утвердил маршрут Парада флагов, который намерены провести правые израильские организации в Старом городе Иерусалима, шествие пройдет в непосредственной близости от Шхемских ворот, сообщило издание "Едиот Ахронот". Решение было принято по итогам совещания министра с руководством полиции, на котором была оценена ситуация с точки зрения безопасности.Организаторы мероприятия, которыми традиционно выступают правые израильские организации и партии, приветствовали решение министра и призвали как можно больше участников присоединиться к шествию, которое, по их словам, должно символизировать "освобождение Иерусалима и объединение западной и восточной частей города". Представители левых политических движений назвали планируемое мероприятие провокацией и призвали правительство отменить шествие, отмечает издание.В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле День Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие завершить не удалось из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.
https://ria.ru/20220528/oon-1791471387.html
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в мире, иерусалим, израиль, оон, хамас
23:41 28.05.2022 (обновлено: 23:50 28.05.2022)
Флаг Израиля развернули у Стены Плача в честь Дня Иерусалима
СМИ: гигантский флаг Израиля развернули у Стены Плача в честь Дня Иерусалима
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая – РИА Новости. Массовый молебен прошел у Стены Плача в честь Дня Иерусалима, который начали отмечать в Израиле в субботу вечером, собравшиеся развернули самый большой флаг Израиля, сообщают израильские СМИ.
"В молитвах у Стены Плача, сопровождавшихся песнями и танцами, приняли участие около 10 тысяч человек. В начале мероприятия молодежь развернула на площадке у Стены Плача израильский флаг площадью 1000 квадратных метров", - говорится в публикации 7 канала.
В городе усилены меры безопасности в честь праздника, основные мероприятия которого пройдут в воскресенье, 29 мая, сообщила полиция Израиля. В районе Старого года будут работать более двух тысяч полицейских в форме и в штатском. Полиция подчеркнула, что маршрут запланированного на завтра парада с флагами не пролегает через Храмовую гору, где расположена мечеть Аль-Акса.
Ранее в субботу спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд призвал Израиль и Палестину к сдержанности накануне Дня Иерусалима, говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Спецпредставитель ООН
отметил, что уже связался со всеми сторонами и призвал лидеров прислушаться к призыву.
Движение ХАМАС
призвало палестинцев принять участие в демонстрациях, чтобы защитить Иерусалим
и мечеть Аль-Акса и "противостоять сионистской агрессии в Иерусалиме, и так называемому маршу израильских флагов", говорится в распространённом движением в субботу пресс-релизе.
Министр внутренней безопасности Израиля
Омер Бар-Лев в середине мая утвердил маршрут Парада флагов, который намерены провести правые израильские организации в Старом городе Иерусалима, шествие пройдет в непосредственной близости от Шхемских ворот, сообщило издание "Едиот Ахронот". Решение было принято по итогам совещания министра с руководством полиции, на котором была оценена ситуация с точки зрения безопасности.
Организаторы мероприятия, которыми традиционно выступают правые израильские организации и партии, приветствовали решение министра и призвали как можно больше участников присоединиться к шествию, которое, по их словам, должно символизировать "освобождение Иерусалима и объединение западной и восточной частей города". Представители левых политических движений назвали планируемое мероприятие провокацией и призвали правительство отменить шествие, отмечает издание.
В прошлом году подобное шествие проводилось 10 мая, в отмечаемый в Израиле День Иерусалима, который знаменует распространение израильского суверенитета на Восточную часть города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день шествие завершить не удалось из-за массовых беспорядков и серьезной эскалации напряженности, которая вылилась в крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа.