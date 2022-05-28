07:07 28.05.2022 (обновлено: 09:03 28.05.2022)
Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: границы с подконтрольными Киеву регионами закрыты
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Границу Херсонской области с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины закрыли в целях безопасности, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса", — отметил он.
Отмечается, что проехать из области сейчас можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.