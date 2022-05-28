https://ria.ru/20220528/granitsy-1791359733.html

Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине

Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине - РИА Новости, 28.05.2022

Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине

Границу Херсонской области с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины закрыли в целях безопасности, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T07:07

2022-05-28T07:07

2022-05-28T09:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

херсонская область

донбасс

кирилл стремоусов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Границу Херсонской области с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины закрыли в целях безопасности, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Отмечается, что проехать из области сейчас можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/kod-1791034712.html

украина

херсонская область

донбасс

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в мире, владимир путин, украина, херсонская область , донбасс, кирилл стремоусов, республика крым, симферополь