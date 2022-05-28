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Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/granitsy-1791359733.html
Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине
Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине
Границу Херсонской области с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины закрыли в целях безопасности, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T07:07
2022-05-28T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
херсонская область
донбасс
кирилл стремоусов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Границу Херсонской области с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины закрыли в целях безопасности, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Отмечается, что проехать из области сейчас можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/kod-1791034712.html
украина
херсонская область
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в мире, владимир путин, украина, херсонская область , донбасс, кирилл стремоусов, республика крым, симферополь
07:07 28.05.2022 (обновлено: 09:03 28.05.2022)
 
Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: границы с подконтрольными Киеву регионами закрыты

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Границу Херсонской области с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины закрыли в целях безопасности, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом. Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса", — отметил он.

Отмечается, что проехать из области сейчас можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаХерсонская областьДонбассКирилл СтремоусовРеспублика КрымСимферополь
 
 
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