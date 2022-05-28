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Вице-канцлер ФРГ заявил, что Берлин не может исполнять все желания Киева - РИА Новости, 28.05.2022
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Вице-канцлер ФРГ заявил, что Берлин не может исполнять все желания Киева
Вице-канцлер ФРГ заявил, что Берлин не может исполнять все желания Киева - РИА Новости, 28.05.2022
Вице-канцлер ФРГ заявил, что Берлин не может исполнять все желания Киева
Германия в достаточной мере помогает Украине вооружениями, но не может исполнить каждое требование Киева, сказал в интервью газете Welt am Sonntag немецкий... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T16:32
2022-05-28T19:39
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия в достаточной мере помогает Украине вооружениями, но не может исполнить каждое требование Киева, сказал в интервью газете Welt am Sonntag немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. "Пока мы говорим, украинские солдаты как раз тренируются на самоходных гаубицах PzH 2000", — напомнил он. Также министр добавил, что в ближайшее время Берлин поставит эти вооружения Киеву. Но, по его словам, Германия "не может выполнить все желания Украины". По его мнению, именно с этим связана "напряженность в отношениях" двух стран.Говоря о ситуации в правящей коалиции в Германии по вопросу поставок оружия, вице-канцлер заявил, что наличие разногласий "в порядке вещей".Посол Украины в Берлине Андрей Мельник давно критикует немецкие власти за нерешительность в вопросе поставки вооружения Киеву.Так, недавно в интервью немецкой медиагруппе Funke он выразил разочарование тем фактом, что "обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа". По словам Мельника, Берлин в состоянии поставить Украине не менее 100 боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1. Помимо этого, дипломат называл канцлера Германии Олафа Гольца "обиженной ливерной колбасой" и упрекал его в отсутствии мужества.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220526/germaniya-1790757701.html
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в мире, германия, украина
16:32 28.05.2022 (обновлено: 19:39 28.05.2022)
 
Вице-канцлер ФРГ заявил, что Берлин не может исполнять все желания Киева

Вице-канцлер ФРГ Хабек отверг обвинение Киева в недостаточной поддержке Украины

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Германия в достаточной мере помогает Украине вооружениями, но не может исполнить каждое требование Киева, сказал в интервью газете Welt am Sonntag немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

"Пока мы говорим, украинские солдаты как раз тренируются на самоходных гаубицах PzH 2000", — напомнил он.
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В Польше объяснили, почему Германия не хочет "победы" Украины
Также министр добавил, что в ближайшее время Берлин поставит эти вооружения Киеву. Но, по его словам, Германия "не может выполнить все желания Украины".

По его мнению, именно с этим связана "напряженность в отношениях" двух стран.
Говоря о ситуации в правящей коалиции в Германии по вопросу поставок оружия, вице-канцлер заявил, что наличие разногласий "в порядке вещей".

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник давно критикует немецкие власти за нерешительность в вопросе поставки вооружения Киеву.
Так, недавно в интервью немецкой медиагруппе Funke он выразил разочарование тем фактом, что "обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа". По словам Мельника, Берлин в состоянии поставить Украине не менее 100 боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1. Помимо этого, дипломат называл канцлера Германии Олафа Гольца "обиженной ливерной колбасой" и упрекал его в отсутствии мужества.
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Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
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