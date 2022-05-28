13:58 28.05.2022 (обновлено: 16:33 28.05.2022)
В Германии рассказали о проблемах из-за антироссийских санкций
DWN заявил, что без российских удобрений Германии не избежать проблем с урожаем
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкие фермеры предупредили о возможных трудностях и росте цен из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
В частности, ожидается сокращение урожая на три миллиона тонн.
"Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур", — говорится в публикации.
В статье напоминается, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России 4,6 миллиона тонн этой продукции, при этом потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 миллионов тонн.
Кроме того, их производство требует большого количества энергии, в основном природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.
В статье напоминается, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России 4,6 миллиона тонн этой продукции, при этом потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 миллионов тонн.
Кроме того, их производство требует большого количества энергии, в основном природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.
В среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 миллионов тонн зерна.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.