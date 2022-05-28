https://ria.ru/20220528/germaniya-1791408663.html

В Германии рассказали о проблемах из-за антироссийских санкций

В Германии рассказали о проблемах из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 28.05.2022

В Германии рассказали о проблемах из-за антироссийских санкций

Немецкие фермеры предупредили о возможных трудностях и росте цен из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии, пишет Deutsche... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:58

2022-05-28T13:58

2022-05-28T16:33

экономика

россия

германия

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкие фермеры предупредили о возможных трудностях и росте цен из-за ограничений на импорт минеральных удобрений из России и Белоруссии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.В частности, ожидается сокращение урожая на три миллиона тонн."Исчезновение с рынка российских азотных и комплексных, а также белорусских калийных удобрений приведет к снижению урожайности зерновых культур", — говорится в публикации. В статье напоминается, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России 4,6 миллиона тонн этой продукции, при этом потребление минеральных удобрений по всей Европе составило в общей сложности около 13 миллионов тонн. Кроме того, их производство требует большого количества энергии, в основном природного газа, основным источником которого для Европы является Россия.В среднем за последние годы, по информации Немецкого крестьянского союза, в Германии собирали примерно по 40-47 миллионов тонн зерна.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789367808.html

https://ria.ru/20220506/sanktsii-1787245248.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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германия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, германия, европа, санкции в отношении россии