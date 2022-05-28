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Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ - РИА Новости, 28.05.2022
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Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ
Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ - РИА Новости, 28.05.2022
Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ
Государственная Корейская газовая корпорация (KOGAS) продолжает без изменений закупать российский СПГ, не планирует каких-либо изменений и готова... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T20:56
2022-05-28T20:56
экономика
россия
kogas
сжиженный природный газ
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СЕУЛ, 28 мая – РИА Новости. Государственная Корейская газовая корпорация (KOGAS) продолжает без изменений закупать российский СПГ, не планирует каких-либо изменений и готова "добросовестно" обсуждать возможные проблемы с РФ, если таковые появятся, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли Южной Кореи.Он отметил, что энергоресурсы изначально не попадают под санкции, поэтому у KOGAS и не могло возникнуть проблем. Долгосрочные контракты продолжают исполняться, поставки из России идут в прежних объемах, оплата производится в долларах сначала через американский банк, а затем через японский. Требований производить оплату в рублях компания не получала.Также у KOGAS пока не было проектов с РФ в сфере СПГ, которые пришлось бы отменить или отложить.Долгосрочный контракт KOGAS с российской стороной подразумевает закупку 1,5 миллиона тонн СПГ, что по данным за 2021 год составляет примерно 4% от общего объема закупок компании (около 38 миллионов тонн), которая единственная в стране занимается импортом СПГ.
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экономика, россия, kogas, сжиженный природный газ
20:56 28.05.2022
 
Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ

Источник: KOGAS продолжает закупать российский сжиженный природный газ

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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СЕУЛ, 28 мая – РИА Новости. Государственная Корейская газовая корпорация (KOGAS) продолжает без изменений закупать российский СПГ, не планирует каких-либо изменений и готова "добросовестно" обсуждать возможные проблемы с РФ, если таковые появятся, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли Южной Кореи.
"У KOGAS сейчас нет никаких проблем, связанных с Россией. Если в будущем ситуация изменится, KOGAS добросовестно обсудит это с российской стороной, чтобы разрешить (возможную – ред) проблему", - сообщил источник.
Он отметил, что энергоресурсы изначально не попадают под санкции, поэтому у KOGAS и не могло возникнуть проблем. Долгосрочные контракты продолжают исполняться, поставки из России идут в прежних объемах, оплата производится в долларах сначала через американский банк, а затем через японский. Требований производить оплату в рублях компания не получала.
Также у KOGAS пока не было проектов с РФ в сфере СПГ, которые пришлось бы отменить или отложить.
Долгосрочный контракт KOGAS с российской стороной подразумевает закупку 1,5 миллиона тонн СПГ, что по данным за 2021 год составляет примерно 4% от общего объема закупок компании (около 38 миллионов тонн), которая единственная в стране занимается импортом СПГ.
Судно-трубоукладчик во время строительства газопровода на дне Черного моря. - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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ЭкономикаРоссияKOGASсжиженный природный газ
 
 
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