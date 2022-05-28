https://ria.ru/20220528/gaz-1791467499.html

Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ

Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ - РИА Новости, 28.05.2022

Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ

Государственная Корейская газовая корпорация (KOGAS) продолжает без изменений закупать российский СПГ, не планирует каких-либо изменений и готова... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T20:56

2022-05-28T20:56

2022-05-28T20:56

экономика

россия

kogas

сжиженный природный газ

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СЕУЛ, 28 мая – РИА Новости. Государственная Корейская газовая корпорация (KOGAS) продолжает без изменений закупать российский СПГ, не планирует каких-либо изменений и готова "добросовестно" обсуждать возможные проблемы с РФ, если таковые появятся, сообщил РИА Новости источник в газовой отрасли Южной Кореи.Он отметил, что энергоресурсы изначально не попадают под санкции, поэтому у KOGAS и не могло возникнуть проблем. Долгосрочные контракты продолжают исполняться, поставки из России идут в прежних объемах, оплата производится в долларах сначала через американский банк, а затем через японский. Требований производить оплату в рублях компания не получала.Также у KOGAS пока не было проектов с РФ в сфере СПГ, которые пришлось бы отменить или отложить.Долгосрочный контракт KOGAS с российской стороной подразумевает закупку 1,5 миллиона тонн СПГ, что по данным за 2021 год составляет примерно 4% от общего объема закупок компании (около 38 миллионов тонн), которая единственная в стране занимается импортом СПГ.

https://ria.ru/20220528/turtsiya-1791447363.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, kogas, сжиженный природный газ