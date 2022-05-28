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Заявка на транзит газа через Украину снизилась - РИА Новости, 28.05.2022
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Заявка на транзит газа через Украину снизилась
Заявка на транзит газа через Украину снизилась - РИА Новости, 28.05.2022
Заявка на транзит газа через Украину снизилась
Заявка на транзит газа из России через Украину снизилась почти на шесть процентов, но продолжает восьмой день держаться на уровне, близком к 45 миллионам... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:37
2022-05-28T10:35
в мире
экономика
украина
европа
россия
газпром
северный поток
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявка на транзит газа из России через Украину снизилась почти на шесть процентов, но продолжает восьмой день держаться на уровне, близком к 45 миллионам кубометров (43,7 миллиона кубометров в субботу), свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для прокачки газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.В итоге объем российского газа, идущего через Украину, и который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается белорусско-польского коридора, транзита по "Ямал — Европе", российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на утро 26 мая европейские газохранилища заполнены в среднем на 44,45% (рост за сутки составил 0,4 процентного пункта).
https://ria.ru/20220527/dokhod-1791010583.html
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в мире, экономика, украина, европа, россия, газпром, северный поток, санкции в отношении россии
09:37 28.05.2022 (обновлено: 10:35 28.05.2022)
 
Заявка на транзит газа через Украину снизилась

Оператор ГТС Украины: заявка на транзит газа через Украину снизилась на шесть процентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявка на транзит газа из России через Украину снизилась почти на шесть процентов, но продолжает восьмой день держаться на уровне, близком к 45 миллионам кубометров (43,7 миллиона кубометров в субботу), свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для прокачки газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
В итоге объем российского газа, идущего через Украину, и который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился.
"Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.
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Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается белорусско-польского коридора, транзита по "Ямал — Европе", российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.
Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на утро 26 мая европейские газохранилища заполнены в среднем на 44,45% (рост за сутки составил 0,4 процентного пункта).
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