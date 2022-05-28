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В ФРГ предупредили о "разрушительных" последствиях санкций против Москвы - РИА Новости, 28.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/gaz-1791359314.html
В ФРГ предупредили о "разрушительных" последствиях санкций против Москвы
В ФРГ предупредили о "разрушительных" последствиях санкций против Москвы - РИА Новости, 28.05.2022
В ФРГ предупредили о "разрушительных" последствиях санкций против Москвы
Введение европейского эмбарго на российскую нефть приведет к значительным негативным последствиям для Германии, а ответные действия Москвы, если она решит... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T07:05
2022-05-28T10:48
специальная военная операция на украине
германия
москва
европа
санкции в отношении россии
альтернатива для германии (партия)
в мире
россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Введение европейского эмбарго на российскую нефть приведет к значительным негативным последствиям для Германии, а ответные действия Москвы, если она решит перекрыть экспорт газа в ФРГ, станут разрушительными для Берлина, заявили депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в обращении к правительству страны. С документом ознакомился RT.Кроме того, парламентарии опасаются, что эмбарго на российскую нефть вынудит Москву принять ответные меры, в том числе прекратить поставки природного газа в Европу."Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями", — уточняют они.По этой причине депутаты от "АдГ" призывают правительство отказаться от затрагивающих продажу нефти санкций, а также ограничительных мер общеевропейского характера.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220527/gaz-1791235953.html
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германия, москва, европа, санкции в отношении россии, альтернатива для германии (партия), в мире, россия, экономика
07:05 28.05.2022 (обновлено: 10:48 28.05.2022)
 
В ФРГ предупредили о "разрушительных" последствиях санкций против Москвы

Депутаты от АдГ заявили о возможной отмене поставок газа из России из-за нефтяного эмбарго

© РИА Новости / фото Татьяны ФирсовойБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / фото Татьяны Фирсовой
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Введение европейского эмбарго на российскую нефть приведет к значительным негативным последствиям для Германии, а ответные действия Москвы, если она решит перекрыть экспорт газа в ФРГ, станут разрушительными для Берлина, заявили депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в обращении к правительству страны. С документом ознакомился RT.
"Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций", — написали депутаты.
Кроме того, парламентарии опасаются, что эмбарго на российскую нефть вынудит Москву принять ответные меры, в том числе прекратить поставки природного газа в Европу.
"Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями", — уточняют они.
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В Европе заговорили об "экономическом суициде" из-за антироссийских санкций
По этой причине депутаты от "АдГ" призывают правительство отказаться от затрагивающих продажу нефти санкций, а также ограничительных мер общеевропейского характера.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияМоскваЕвропаСанкции в отношении РоссииАльтернатива для Германии (партия)В миреРоссияЭкономика
 
 
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