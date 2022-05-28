https://ria.ru/20220528/gaz-1791358914.html

Европа не сможет быстро отказаться от газа из России, заявила эксперт

Европа не сможет быстро отказаться от газа из России, заявила эксперт - РИА Новости, 28.05.2022

Европа не сможет быстро отказаться от газа из России, заявила эксперт

Быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T06:52

2022-05-28T06:52

2022-05-28T06:52

экономика

жозеп боррель

россия

европа

украина

международное энергетическое агентство

санкции в отношении россии

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_b9b01b897f6440b7dfa4c7dd1c821f04.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.Кроме того, нет уверенности в том, что в регионе не будут закрыты основные крупные газопотребляющие предприятия. Под вопросом и то, сможет ли Европа достичь к 2030 году намеченной доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе в 45%, добавила она.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.Международное энергетическое агентство дало куда более скромную оценку сокращения импорта — 50 миллиардов кубометров. "По нашим оценкам, в базовом сценарии сокращение будет ещё меньше, но исключать варианты различных эмбарго или повреждения экспортной инфраструктуры всё же преждевременно", — считает аналитик Vygon.Евросоюз по текущим планам сможет добиться независимости от газа из России в 2027 году, при этом любопытно, что еще 2,5 месяца назад эта дата была менее амбициозной — 2030 год, добавила Белова.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.

https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791307140.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жозеп боррель, россия, европа, украина, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, природный газ, евросоюз