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Европа не сможет быстро отказаться от газа из России, заявила эксперт - РИА Новости, 28.05.2022
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Европа не сможет быстро отказаться от газа из России, заявила эксперт
Европа не сможет быстро отказаться от газа из России, заявила эксперт - РИА Новости, 28.05.2022
Европа не сможет быстро отказаться от газа из России, заявила эксперт
Быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T06:52
2022-05-28T06:52
экономика
жозеп боррель
россия
европа
украина
международное энергетическое агентство
санкции в отношении россии
природный газ
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.Кроме того, нет уверенности в том, что в регионе не будут закрыты основные крупные газопотребляющие предприятия. Под вопросом и то, сможет ли Европа достичь к 2030 году намеченной доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе в 45%, добавила она.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.Международное энергетическое агентство дало куда более скромную оценку сокращения импорта — 50 миллиардов кубометров. "По нашим оценкам, в базовом сценарии сокращение будет ещё меньше, но исключать варианты различных эмбарго или повреждения экспортной инфраструктуры всё же преждевременно", — считает аналитик Vygon.Евросоюз по текущим планам сможет добиться независимости от газа из России в 2027 году, при этом любопытно, что еще 2,5 месяца назад эта дата была менее амбициозной — 2030 год, добавила Белова.По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.
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экономика, жозеп боррель, россия, европа, украина, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, природный газ, евросоюз
06:52 28.05.2022
 
Европа не сможет быстро отказаться от газа из России, заявила эксперт

Эксперт Белова: Европа не может быстро отказаться от газа из России без значимых потерь

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Быстрый отказ Европы от газа из России без значительных экономических потерь невозможен, поделилась мнением с РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
"Падение темпов экономического роста… будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы… Вывод простой — быстро отказаться от российского газа без значительных экономических потерь невозможно", — отметила собеседница агентства.
Кроме того, нет уверенности в том, что в регионе не будут закрыты основные крупные газопотребляющие предприятия. Под вопросом и то, сможет ли Европа достичь к 2030 году намеченной доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе в 45%, добавила она.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа на две трети, то есть примерно на 100 миллиардов кубометров, к концу года.
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Международное энергетическое агентство дало куда более скромную оценку сокращения импорта — 50 миллиардов кубометров. "По нашим оценкам, в базовом сценарии сокращение будет ещё меньше, но исключать варианты различных эмбарго или повреждения экспортной инфраструктуры всё же преждевременно", — считает аналитик Vygon.
Евросоюз по текущим планам сможет добиться независимости от газа из России в 2027 году, при этом любопытно, что еще 2,5 месяца назад эта дата была менее амбициозной — 2030 год, добавила Белова.
По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза смогут отказаться от российского газа в течение двух лет.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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ЭкономикаЖозеп БоррельРоссияЕвропаУкраинаМеждународное энергетическое агентствоСанкции в отношении РоссииПриродный газЕвросоюз
 
 
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