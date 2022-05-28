https://ria.ru/20220528/es-1791390525.html

СМИ: в ЕС ищут способ вывезти сельскохозяйственную продукцию с Украины

СМИ: в ЕС ищут способ вывезти сельскохозяйственную продукцию с Украины - РИА Новости, 28.05.2022

СМИ: в ЕС ищут способ вывезти сельскохозяйственную продукцию с Украины

Европейский союз опасается голода в странах, зависящих от зерна, и поэтому изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:03

2022-05-28T12:03

2022-05-28T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760308236_0:435:2236:1693_1920x0_80_0_0_592031027dbc42dd015700a4e3750080.jpg

МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Европейский союз опасается голода в странах, зависящих от зерна, и поэтому изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Pais со ссылкой на источники."На саммите ЕС в Брюсселе в понедельник будет рассмотрен вопрос о растущем риске голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции Украины… ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море", - сообщает издание.В проекте выводов саммита, который попал в распоряжение издания, содержится призыв к России "разрешить экспорт продовольствия, в частности, из Одессы".Газета отмечает, что подобная операция чревата сильным риском возможных инцидентов с российским флотом.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

https://ria.ru/20220528/rossiya-1791386904.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, россия