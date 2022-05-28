https://ria.ru/20220528/es-1791390525.html
СМИ: в ЕС ищут способ вывезти сельскохозяйственную продукцию с Украины
СМИ: в ЕС ищут способ вывезти сельскохозяйственную продукцию с Украины - РИА Новости, 28.05.2022
СМИ: в ЕС ищут способ вывезти сельскохозяйственную продукцию с Украины
Европейский союз опасается голода в странах, зависящих от зерна, и поэтому изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:03
2022-05-28T12:03
2022-05-28T12:08
специальная военная операция на украине
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МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Европейский союз опасается голода в странах, зависящих от зерна, и поэтому изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Pais со ссылкой на источники."На саммите ЕС в Брюсселе в понедельник будет рассмотрен вопрос о растущем риске голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции Украины… ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море", - сообщает издание.В проекте выводов саммита, который попал в распоряжение издания, содержится призыв к России "разрешить экспорт продовольствия, в частности, из Одессы".Газета отмечает, что подобная операция чревата сильным риском возможных инцидентов с российским флотом.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
https://ria.ru/20220528/rossiya-1791386904.html
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в мире, украина, одесса, россия
12:03 28.05.2022 (обновлено: 12:08 28.05.2022)
СМИ: в ЕС ищут способ вывезти сельскохозяйственную продукцию с Украины
Pais: ЕС изучает возможность военно-морской миссии для вывоза сельхозпродукции с Украины
МАДРИД, 28 мая - РИА Новости. Европейский союз опасается голода в странах, зависящих от зерна, и поэтому изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Pais со ссылкой на источники.
"На саммите ЕС в Брюсселе в понедельник будет рассмотрен вопрос о растущем риске голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции Украины… ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в украинских зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море", - сообщает издание.
В проекте выводов саммита, который попал в распоряжение издания, содержится призыв к России "разрешить экспорт продовольствия, в частности, из Одессы".
Газета отмечает, что подобная операция чревата сильным риском возможных инцидентов с российским флотом.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.