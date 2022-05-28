https://ria.ru/20220528/erevan-1791457101.html
В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 28.05.2022
В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
Многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:30
2022-05-28T19:30
2022-05-28T20:55
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ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости. Многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.По традиции акция началась площади Франции, где с 1 мая развернут палаточный лагерь оппозиции. В первых рядах — представители духовенства и высокопоставленные офицеры в отставке.Шествие предварил традиционный вечерний митинг на площади.Демонстранты намерены пройти по центральным улицам Еревана.Ранее вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян сообщил, что 28 мая пройдет общегосударственный митинг.Массовые протесты в Армении с требованием отставки Пашиняна продолжаются более месяца. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его намерения.Причиной недовольства стали высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
https://ria.ru/20220527/sotrudnichestvo-1791163596.html
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Многотысячное шествие в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении
Многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване. По традиции акция началась площади Франции, где с 1 мая развернут палаточный лагерь оппозиции. В первых рядах – представители духовенства и высокопоставленные офицеры в отставке.
2022-05-28T19:30
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ереван, франция, армения
19:30 28.05.2022 (обновлено: 20:55 28.05.2022)
В Ереване проходит митинг с требованием отставки Пашиняна
Многотысячное шествие с требованием отставки премьера Армении Пашиняна началось в Ереване